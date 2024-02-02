Близько половини американців не знають, у чому звинувачують Трампа: результати опитування

Значна частина респондентів не була обізнана про злочини, за якими Трампу висунуто звинувачення

Понад половина американських виборців вважає, що якби колишнього президента Трампа засудили за «серйозний злочин», це було б «справедливим результатом». Про це свідчать результати опитування Yahoo News/YouGov, пише The Hill.

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Такої думки дотримуються 51% респондентів, натомість 38% вважають, що такий вирок був би несправедливим і вони сприймають його як політичний тиск.

Понад половина, а саме 53%, впевнені, що якщо Трампа засудять за такий злочин, йому не можна дозволяти знову бути президентом, у порівнянні з 37%, які мають протилежну точку зору.

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Опитування виявило значний партійний розкол серед республіканців і прихильників республіканців. 72% опитаних вважають, що будь-яке засудження буде «несправедливим результатом і політичною розправою».

Трохи менше – 68% – певні, що Трампу слід дозволити бути президентом, навіть якщо його визнають винним у злочині.

Примітно, що значна частина респондентів не була обізнана про злочини, за якими Трампу висунуто звинувачення.

Як повідомлялося, колишній президент США Дональд Трамп випереджає чинного американського лідера Джо Байдена в загальнонаціональному опитуванні виборців.

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Нагадаємо, Дональд Трамп переміг на президентських праймеріз Республіканської партії в Нью-Гемпширі, випередивши свою конкурентку, кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах в Айові.

Як повідомлялося, Дональд Трамп значно випереджає своїх суперників-республіканців за ключовими показниками популярності напередодні початку сезону праймеріз перед виборами президента США.