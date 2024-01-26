Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У російському Виборгу пролунав гучний вибух (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У російському Виборгу пролунав гучний вибух (відео)
Після гучного вибуху з'явився білий дим
фото: скріншот з відео

Місцева влада поки що не коментувала інцидент

У російському місті Вибор Ленінградської області пролунав потужний вибух. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Очевидці публікують відео, на якому підіймається великий стовп диму.

За словами мешканців міста, спочатку вони почули сильний вибух, а згодом з’явився білий дим.

Про те, де саме стався вибух, не повідомляється. Місцева влада також не коментувала інцидент.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Нагадаємо, в елітному селищі «Роздори», розташованому на престижному напрямку Рубльовського шосе неподалік від Москви, у співробітника силових структур спалахнуло приватне бомбосховище.

Пожежа сталася на території  «Лісове», на ділянці, що займає трохи більше 100 соток. Вогонь спалахнув в особистому бомбосховищі одного з власників нерухомості. Причиною пожежі став вибух бойлера у підвалі. На місце приїхали пожежники, і спалах вдалося швидко загасити. Як зазначає видання, господар ділянки – «людина з силовиків». При цьому жодних фотографій з місця подій, чи детальної інформації щодо інциденту  – немає.

Раніше у Смоленській області РФ ГУР атаковувало авіаремонтний завод, на якому виробляється та ремонтується озброєння, авіаційна та військова техніки. Крім того, вночі 21 січня був атакований російський завод «Щегловський вал» у Тулі, де виробляють зенітно-ракетні комплекси «Панцир».

Теги: війна росія вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Палав нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» в Ленінградській області
Як атака на нафтовий термінал вплине на роботу російської ППО: оцінка ISW
22 сiчня, 06:39
Росіяни вважають небезпечною появу F-16 в арсеналі України
Естонська розвідка пояснила, чого побоюється Росія
12 сiчня, 23:09
Депутатка наголосила, що слід постійно роз'яснювати, що в законі йдеться не про церкву, а про ФСБ
Депутатка б'є на сполох: Московська церква задіяла нову зброю проти України
10 сiчня, 09:53
фото: edin.ua
Чи можна радіти життю під час війни?
7 сiчня, 17:15
Після ймовірної загибелі Пригожина Путін наказав усім ПВК, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність РФ
Путін готується до оборони Москви – британська розвідка
4 сiчня, 11:55
До Білгорода завітала «бавовна» (відео)
До Білгорода завітала «бавовна» (відео)
2 сiчня, 22:50
Тетяна Виноградська 10 років стояла на варті чернігівського прикордоння
Загинула під час охорони державного кордону. Згадаймо Тетяну Виноградську
1 сiчня, 09:00
Надзвичайно високий рівень загрози. РФ вивела в море ракетоносії
Надзвичайно високий рівень загрози. РФ вивела в море ракетоносії
31 грудня, 2023, 21:09
«Питання в тому, якщо США не зможуть допомагати Україні в тих обсягах, в яких надходила допомога раніше?»
Вибори в США та війна в Україні: що 2024 новий рік нам всім готує
27 грудня, 2023, 06:51

Соціум

ЄС назвав найбільш небезпечне європейське місто
ЄС назвав найбільш небезпечне європейське місто
Новини з Ірландії: виплати для біженців скоротять, але не всім
Новини з Ірландії: виплати для біженців скоротять, але не всім
У російському Виборгу пролунав гучний вибух (відео)
У російському Виборгу пролунав гучний вибух (відео)
Московський суд залишив під вартою журналіста The Wall Street Journal Гершковича (відео)
Московський суд залишив під вартою журналіста The Wall Street Journal Гершковича (відео)
Король Чарльз III потрапив до лікарні
Король Чарльз III потрапив до лікарні
Населення Німеччини через наплив мігрантів сягнуло нового рекорду
Населення Німеччини через наплив мігрантів сягнуло нового рекорду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
329K
Падіння Іл-76. Росія висунула Україні ультиматум
132K
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
57K
Або переговори, або... Путін ставить ультиматум
17K
Церковний календар на лютий: всі свята за новим стилем
15K
Чехія повертатиме біженців до України? Очільник МВС розповів про вигоду
11K
У мережі з’явилися знімки російського аеродрому «Енгельс-2»

Новини

Що окрім воєнних ризиків відлякує іноземних інвесторів від України. Експерти назвали проблему
Сьогодні, 14:25
Ринок праці і мобілізація. Список чоловічих спеціальностей, яких найбільше бракує бізнесу
Сьогодні, 13:33
На Мар’їнському напрямку різко зросла кількість ворожих атак – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Заява ООН щодо катастрофи Іл-76, угода про безпеку кордону США: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Опади, місцями ожеледиця та сильний вітер: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:45
День працівника Держаудитслужби. Які свята відзначаємо 26 січня
Сьогодні, 00:10

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua