У російському Виборгу пролунав гучний вибух (відео)

Місцева влада поки що не коментувала інцидент

У російському місті Вибор Ленінградської області пролунав потужний вибух. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Очевидці публікують відео, на якому підіймається великий стовп диму.

За словами мешканців міста, спочатку вони почули сильний вибух, а згодом з’явився білий дим.

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Про те, де саме стався вибух, не повідомляється. Місцева влада також не коментувала інцидент.

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Нагадаємо, в елітному селищі «Роздори», розташованому на престижному напрямку Рубльовського шосе неподалік від Москви, у співробітника силових структур спалахнуло приватне бомбосховище.

Пожежа сталася на території «Лісове», на ділянці, що займає трохи більше 100 соток. Вогонь спалахнув в особистому бомбосховищі одного з власників нерухомості. Причиною пожежі став вибух бойлера у підвалі. На місце приїхали пожежники, і спалах вдалося швидко загасити. Як зазначає видання, господар ділянки – «людина з силовиків». При цьому жодних фотографій з місця подій, чи детальної інформації щодо інциденту – немає.

Раніше у Смоленській області РФ ГУР атаковувало авіаремонтний завод, на якому виробляється та ремонтується озброєння, авіаційна та військова техніки. Крім того, вночі 21 січня був атакований російський завод «Щегловський вал» у Тулі, де виробляють зенітно-ракетні комплекси «Панцир».