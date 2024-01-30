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Німеччина піднімала винищувач для перехоплення російського військового літака

Діана Гасюк
glavcom.ua
Німеччина піднімала винищувач для перехоплення російського військового літака
фото: соцмережа Х/Team Luftwaffe

Винищувач піднявся на злітну смугу А з Лааге і виявив російський військовий літак у міжнародному повітряному просторі над Рюгеном

Сьогодні Німеччина піднімала в повітря винищувач для перехоплення російського військового літака. Про це повідомили у ВПС Німеччини.

Зазначається, що винищувач піднявся на злітну смугу А з Лааге і виявив російський військовий літак у міжнародному повітряному просторі над Рюгеном. Він супроводжував його протягом короткого часу, перш ніж він повернув назад на схід.

«Військовий літак Іл-20М летів без сигналу транспондера», – додали у ВПС Німеччини.

У Німеччині уточнили, що в перехопленні брала участь 71-ша тактична ескадрилья ВПС «Ріхтгофен». Військове з'єднання оснащене винищувачами Eurofighter Typhoon.

Нагадаємо, НАТО починає активно готуватися до російських ракетних ударів по Європі, а особливо по Німеччині. Зокрема країни НАТО можуть погодити введення системи «воєнного Шенгену», яка забезпечить вільне пересування військових конвоїв до саміту альянсу у Вашингтоні у липні.

Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав членів НАТО розширити свій військовий потенціал, щоб бути готовими до війни з Росією. Про це повідомляє Daglabet.

«Зараз є вікно, яке, можливо, триватиме один, два чи три роки, коли ми повинні інвестувати ще більше в надійний захист. Ми повинні наповнити плани НАТО змістом і забезпечити необхідні можливості», – заявив Крістофферсен.

Норвезький генерал відзначив, що Росія значно посилила своє військове виробництво, перевівши свій військово-промисловий комплекс на цілодобовий режим роботи. Окрім цього Кремль працює з Іраном і Північною Кореєю, щоб розширити свій арсенал. На його думку, РФ озброюється швидше, ніж очікувало НАТО. Він вважає, що члени Альянсу повинні приділити особливу увагу зміцненню протиповітряної оборони, а також збільшенню виробництва ракет великої дальності і запчастин для військової техніки.

До слова, представники Нідерландів, Німеччини та Польщі 30 січня підписали угоду з метою скорочення бюрократичних перепон для швидкого переміщення військ і озброєнь з Північного моря до східного флангу НАТО. 

Теги: винищувач перехоплення повітря літак Німеччина росія

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