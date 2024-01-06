NYT: Понад 20 штатів США намагаються заборонити участь Трампа у виборах

Офіційно оскаржили кандидатуру Дональда Трампа на виборах президента щонайменше в 34 штатах

Виключення колишнього президента США Дональда Трампа з виборчих списків ініціювали у 34 штатах США. Але більш ніж 20 у штатах це питання залишається на порядку денному. Про це пише The New York Times із посиланням на дані аналізу судових протоколів та інших документів.

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«Офіційно оскаржили кандидатуру Дональда Трампа на виборах президента щонайменше в 34 штатах. Трамп був дискваліфікований з праймеріз у штатах Колорадо та Мен до розгляду апеляцій», - йдеться в повідомленні.

Водночас інші скарги були відхилені або не витримали судових перевірок, зауважується в виданні. Тож, крім Колорадо та Мен, «ще принаймні у 20 штатах це питання залишається невирішеним».

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Справи проти Трампа ґрунтуються на неоднозначному пункті 14-ї поправки Конституції США. Ухвалена після громадянської війни, вона мала на меті позбавити можливості обіймати державні посади всіх, хто перебував на держслужбі та «брав участь у повстанні чи заколоті».

Зазначимо, що у 21 з 34 штатів, де була ініційована заборона для Трампа, на минулих президентських виборах перемогу здобув Байден. Одними з останніх петицію про виключення експрезидента з бюлетенів праймеріз подали виборці у штатах Массачусетс та Іллінойс.

Як повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп отримав понад 7,8 млн доларів від іноземних організацій у 20 країнах, що може порушувати конституційну заборону на отримання фінансування від урядів інших держав.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням переглянути рішення Верховного суду Колорадо, яке забороняє йому брати участь у виборах в цьому штаті.

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Нагадаємо, Верховний суд американського штату Колорадо ухвалив виключити колишнього президента Дональда Трампа зі списку кандидатів на пост президента США у 2024 році.

Це судове рішення зробило Дональда Трампа першим кандидатом у президенти в історії США, якого визнали таким, що не має права займати Білий дім відповідно до вкрай рідко використовуваного положення Конституції, яке забороняє посадовим особам, які брали участь у «заколоті або повстанні», обіймати офіційні посади.

До слова, Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою заборонити колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у праймеріз (внутрішньопартійних виборах) Республіканської партії на підставі поправки до Конституції про «участь у повстанні чи заколоті».