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NYT: Понад 20 штатів США намагаються заборонити участь Трампа у виборах

Діана Гасюк
glavcom.ua
NYT: Понад 20 штатів США намагаються заборонити участь Трампа у виборах
Колишній президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Офіційно оскаржили кандидатуру Дональда Трампа на виборах президента щонайменше в 34 штатах

Виключення колишнього президента США Дональда Трампа з виборчих списків ініціювали у 34 штатах США. Але більш ніж 20 у штатах це питання залишається на порядку денному. Про це пише The New York Times із посиланням на дані аналізу судових протоколів та інших документів.

«Офіційно оскаржили кандидатуру Дональда Трампа на виборах президента щонайменше в 34 штатах. Трамп був дискваліфікований з праймеріз у штатах Колорадо та Мен до розгляду апеляцій», - йдеться в повідомленні.

Водночас інші скарги були відхилені або не витримали судових перевірок, зауважується в виданні. Тож, крім Колорадо та Мен, «ще принаймні у 20 штатах це питання залишається невирішеним».

Справи проти Трампа ґрунтуються на неоднозначному пункті 14-ї поправки Конституції США. Ухвалена після громадянської війни, вона мала на меті позбавити можливості обіймати державні посади всіх, хто перебував на держслужбі та «брав участь у повстанні чи заколоті».

Зазначимо, що у 21 з 34 штатів, де була ініційована заборона для Трампа, на минулих президентських виборах перемогу здобув Байден. Одними з останніх петицію про виключення експрезидента з бюлетенів праймеріз подали виборці у штатах Массачусетс та Іллінойс.

Як повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп отримав понад 7,8 млн доларів від іноземних організацій у 20 країнах, що може порушувати конституційну заборону на отримання фінансування від урядів інших держав. 

Раніше колишній президент США Дональд Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням переглянути рішення Верховного суду Колорадо, яке забороняє йому брати участь у виборах в цьому штаті.

Нагадаємо, Верховний суд американського штату Колорадо ухвалив виключити колишнього президента Дональда Трампа зі списку кандидатів на пост президента США у 2024 році.

Це судове рішення зробило Дональда Трампа першим кандидатом у президенти в історії США, якого визнали таким, що не має права займати Білий дім відповідно до вкрай рідко використовуваного положення Конституції, яке забороняє посадовим особам, які брали участь у «заколоті або повстанні», обіймати офіційні посади.

До слова, Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою заборонити колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у праймеріз (внутрішньопартійних виборах) Республіканської партії на підставі поправки до Конституції про «участь у повстанні чи заколоті». 

Теги: Дональд Трамп фінансування вибори у США

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