Хто збив російський ІЛ-76 під Білгородом? Путін оголосив результати своєї експертизи

Путін переконаний, падіння Іл-76 пов'язане з американською зброєю

Іл-76 у Білгородській області нібито збила американська система Patriot із підконтрольної Україні території. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

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За словами Путіна, падіння Іл-76 нібито пов’язане з «ракетною атакою України». За словами диктатора, такі висновки він зробив з «результатів експертизи».

Як повідомлялося, 24 січня у Корочанському районі Білгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін.

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Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що до моргу в Білгороді доставили лише п'ять тіл після падіння російського літака Іл-76.

Крім того, Юсов наголосив, що Росія досі не виявляла готовності передати Україні тіла полонених, які нібито були на борту російського Іл-76, що впав у Білгородській області 24 січня.

Нагадаємо, для того, аби підтвердити тезу про нібито загиблих українських військовополонених внаслідок падіння Іл-76 на Білгородщині Росія хоче, щоб Україна передала «зразки їхніх ДНК». У разі відмови, РФ заявила, що «поховає тіла у номерних пакетах у безіменній могилі».

До слова, Кремль відмовляється від міжнародного розслідування збиття літака Іл-76 під Брянськом.