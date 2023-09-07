Ким працюють та скільки заробляють біженці у Фінляндії

Тракторист, працівник ферми, швачка, помічник кухаря – саме на такі роботи фіни наймають громадян України

Фінляндія активно приймає біженців з України, але намагається розселити їх по всій країні без концентрації в якомусь окремому регіоні. Усього тих українців, які втекли від війни, у Фінляндії зараз близько 53 тис. осіб – менше 1% населення. Про це пише Current Time.

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У Ямсі, містечку на 20 тис. жителів, живуть близько 500 українців. Їм дають житло від Червоного хреста, платять щомісячну допомогу в 300-400 євро та дозволяють працювати.

Серед пропонованих на околицях міста робіт: сезонний збір на полях полуниці, а в лісах – чорниці, брусниці та журавлини. Це заняття на пару місяців, але воно популярне у заробітчан з-за кордону: багато хто спеціально приїжджає на «ягідні» плантації влітку до цього району.

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Ще один варіант роботи – молочна ферма: 140 дійних корів плюс телята. У фермера Кіммо Йокели вже працюють троє українців.

«З цих хлопців тільки один раніше був начебто був трактористом в Україні. Але всі вони із сільської місцевості, з роботою на фермі знайомі. Вони знають, як це – жити і працювати в таких умовах. Ми лише навчили їх тим правилам, які ми маємо, і як взагалі тут все влаштовано», – розповідає фермер.

«Спочатку було важко, поки не звик, не навчився. Зараз уже багато знаю, – каже Микола, один із працівників ферми. Я хочу повернутися у вільну Україну, тобто додому, коли буде в нас мир. Ну а поки що – я не знаю», – каже він.

Микола за фахом зварювальник. Його будинок – в окупованій частині Запорізької області. До Фінляндії він приїхав навесні 2022 року, влітку збирав ягоди, взимку сидів на дотації для біженців. На фермі він працює п'ять місяців.

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«Якщо порахувати їхній дохід брутто, він може бути в 10 разів більшим за допомогу, але потрібно відмінусувати податки, пенсійні внески тощо, – пояснює Кіммо Йокела. – Ми з хлопцями-біженцями уклали контракт на рік. Я думаю, так і для них буде добре. А потім подивимося, що станеться, як йдуть справи в Україні, чи повертатимуться вони додому, що з війною. Але я хотів би з ними продовжувати працювати».

За даними фінського Міністерства праці, з 53 тис. українських біженців, які приїхали в країну, офіційно працюють поки лише шість тисяч. Але реальні цифри, мабуть, вищі: навряд чи всі громадяни України оформляються на роботу офіційно, плюс є ті, хто зберіг роботу віддалено.

«У нас є підприємства, фабрики, туди деякі влаштувалися. Я чула, люди заробляють масажем, хтось працює у перукарнях, але в основному ще думають. Багато хто досі не вирішив: повертатися додому, в Україну, чи залишатися тут», – каже координатор мерії Ямси з питань інтеграції Сейя Хеландер: «Ми в Ямсі сподіваємося, що якнайбільше людей залишаться з нами. У нас місто невелике, населення старіє. Важливо, щоб наші школи були заповненими і щоб процвітали нові бізнеси».

Приклад винахідливого місцевого бізнесу – три в одному: швейне ательє, магазин одягу та кафе. Керує всім уродженка Санкт-Петербурга Анастасія Лахті, яка живе в Ямсі вже 22 роки. У неї за договором зараз працюють три українки.

«У нас маленьке підприємство, тому ми не можемо дати поки що повну зайнятість, ми викликаємо їх на певну кількість годин», – розповідає вона.

Лише одна біженка працює у Анастасії за своєю професією – швачкою. Нині вона у відпустці, поїхала на батьківщину. А у кафе зайняті учениці курсів для біженців: формально вони тут займаються мовною практикою.

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Харків'янці Ірині за роботу у цьому кафе платить держава: дев'ять євро на день, добавка до допомоги. Це продовження політики допомоги у країні для українських біженців. В Україні Ірина працювала у готельній сфері, робота на кухні для неї – у новинку. Тепер, жартує жінка, після повернення в Україну зможе працювати не лише у холодному цеху, а й директором кафе.

«Я ось до кінця місяця практикуюся, далі закінчую курси, – каже Ірина, – а потім вже вирішуватиму: залишатимуся тут або щось ще шукатиму», – каже біженка.

Нагадаємо, Польща, Латвія та Литва повідомили про готовність закрити кордон із Білорусcю у разі виникнення «критичного інциденту» з найманцями ПВК «Вагнер», повідомляє Verkkouutiset. Фінський політик Ярно Лімнелл у зв'язку з цим закликає фінську владу бути готовими закрити кордон із Росією.

Доктор військових наук і депутат парламенту Фінляндії Ярно Лімнелл каже, що Фінляндії слід звернути пильну увагу на ситуацію з безпекою на східному кордоні.

Політик зазначає у соцмережі X (колишній Твіттер), що Польща, Латвія та Литва повідомили про готовність закрити кордон з Білорусією у разі виникнення «критичного інциденту» з найманцями «Вагнера».