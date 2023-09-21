Розширення прав біженців: голова МВС Німеччини дала обіцянку

Біженці зможуть матимуть таке ж право голосувати на виборах, як і німці

Міністерка внутрішніх справ Німеччини хоче дати право голосувати на місцевих виборах всім, хто прожив у Німеччині понад шість місяців

Міністерка внутрішніх справ Німеччини та за сумісництвом член Соціал-демократичної партії Німеччини Ненсі Фезер виступила на надання права голосу іноземцям, які проживають у Німеччині. Про це пише німецьке видання Bild.

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Депутатка Соціал-демократичної партії Німеччини Ненсі Фезер обіцяє у своїй передвиборчій програмі (вибори відбудуться 8 жовтня), що вона наполегливо боротиметься на федеральному рівні і на місцевому рівні за «надання права голосу на муніципальних виборах для будь-кого, хто прожив у Німеччині понад шість місяців».

Представниця партії роз'яснила, що обіцянка стосується права голосувати на муніципальних виборах для людей, які мають безстроковий дозвіл на проживання.

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У документі додається, що на практиці біженцям зазвичай потрібно понад шість місяців, щоб отримати посвідку на проживання. Відповідно до цієї інтерпретації, передвиборна обіцянка соціал-демократів означає: на додаток до громадян Німеччини та ЄС, іноземці, які мають тимчасовий захист, також зможуть голосувати на муніципальних виборах. Інші групи іноземців, які не входять до ЄС, такі як, наприклад, громадяни Туреччини, також отримали б таке право.

Дослідник з Бременського університету, політолог Стефан Люфт, прокоментував обіцянку Соціал-демократичної партії Німеччини, зазначивши, що «в принципі, право голосу має бути прив'язане до громадянства», але громадяни ЄС уже мають «особливий статус».

«Поширення цього особливого статусу на «всіх» знецінює натуралізацію та підриває зв'язок між успішною інтеграцією, громадянством та виборчим правом», – сказав Люфт.

Нагадаємо, спільне проживання біженців та громадян Німеччини в одній із трьох веж хмарочосу Мундсбурга в Гамбурзі вилилось у конфлікт та скарги. Поведінка мігрантів обурює німців. Соціальна влада та муніципальна компанія Fördern & Wohnen знають про скарги, що надходять різними каналами від мешканців і намагаються зарадити ситуації.

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Вже понад рік у вежі висотою майже 100 м розміщуються українські біженці та мігранти з інших країн. Станом на кінець серпня тут перебувало 350 осіб, які шукають захисту, причому чоловіків більше, ніж жінок, а п'яту частину складають діти та підлітки.