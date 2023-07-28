Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Кіпрі затримано топ-менеджера банку Жеваго

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Кіпрі затримано топ-менеджера банку Жеваго
Наразі правоохоронці готують необхідний пакет документів для екстрадиції затриманого топ-менеджера банку Костянтина Жеваго
фото з відкритих джерел

Затриманого підозрюють у відмиванні понад $100 млн

За запитом ДБР у Республіці Кіпр правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит». За версією правоохоронців, він є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад $100 млн. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

На основі зібраної ДБР доказової бази, суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою. Наразі працівники Бюро готують необхідний пакет документів для його екстрадиції з Республіки Кіпр в Україну.

Правоохоронці не називають ім'я затриманого, проте за даними ЗМІ йдеться про Сергія Борисова.

Раніше ДБР повідомило, що правоохоронці України просунулася в питанні повернення зі Швейцарії арештованих коштів на рахунках бізнесмена та екснардепа Костянтина Жеваго. Йдеться про понад $113 млн. 

До відома, 28 грудня колишнього народного депутата України та бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах за запитом Державного бюро розслідувань. Згодом ЗМІ оприлюднили фото готелю, де затримали бізнесмена. 29 грудня суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.

16 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

Теги: Кіпр Костянтин Жеваго ДБР арешт фінанси

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДБР проситиме для нардепа Алєксєєва арешт із заставою у 10 млн гривень
Справа Алєксєєва: ДБР просить ₴10 млн застави
30 червня, 13:46
Лікарі діагностували у солдата пошкодження внутрішніх органів
На Львівщини капітан побив солдата до напівсмерті: ДБР почало розслідування
29 червня, 13:13
Викрито шість посадовців компанії, які створили організоване злочинне угруповання
Керівники компанії Жеваго отримали підозру за привласнення бюджетних коштів
29 червня, 13:46
Чиновники податкової вчиняють злочини, перш за все, заради власного збагачення
Завдали державі 76 млн грн збитків. ДБР підрахувало злочини податківців із початку року
13 липня, 11:16
колаж: glavcom.ua
ДТП за участю судді Тандира: оприлюднено результати експертизи
10 липня, 22:01
До роботи в посольстві Артем Дашутін тривалий час займався сімейним бізнесом, постачав комплектуючі для оборонної промисловості Росії
Ексклюзив «Главкома». Співробітник посольства України в Індії отримає підозру за співпрацю з Росією
24 липня, 21:45
Справа про хабар: ДБР проводить обшуки у голови Державної судової адміністрації
Справа про хабар: ДБР проводить обшуки у голови Державної судової адміністрації
24 липня, 13:19
Рабіновичу оголосили підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу
ДБР оголосило підозру екснардепу від «ОПЗЖ» Рабіновичу
26 липня, 11:21
Посадовці також змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення
На Рівненщині керівники військоматів побили підлеглого. ДБР розпочало розслідування (відео)
Вчора, 14:18

Кримінал

Суд заарештував головного військкома Рівненщини, який побив підлеглого
Суд заарештував головного військкома Рівненщини, який побив підлеглого
На Кіпрі затримано топ-менеджера банку Жеваго
На Кіпрі затримано топ-менеджера банку Жеваго
Знищення «Мрії». Екскерівник «Антонова» постане перед судом
Знищення «Мрії». Екскерівник «Антонова» постане перед судом
USAID передасть Україні безпілотники для документування воєнних злочинів
USAID передасть Україні безпілотники для документування воєнних злочинів
Нардеп Арістов, який відпочивав на Мальдівах під час війни, отримав підозру
Нардеп Арістов, який відпочивав на Мальдівах під час війни, отримав підозру
Елітні авто та нерухомість: суд заарештував майно колишнього військкома Борисова
Елітні авто та нерухомість: суд заарештував майно колишнього військкома Борисова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Росія скликає Радбез ООН, аби заборонити контрнаступ Україні
89K
Ухилянтам не місце на фронті. Суд виніс несподіваний вирок
63K
Безкоштовне зерно для Африки: Білий дім пояснив задум Путіна
33K
Міграційна криза не за горами: Німеччина потерпає від небувалої навали біженців
24K
Польща терміново збільшить свою армію
18K
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
Вчора, 19:02
За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Вчора, 06:48
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
26 липня, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
26 липня, 18:57

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту