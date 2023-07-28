На Кіпрі затримано топ-менеджера банку Жеваго

Затриманого підозрюють у відмиванні понад $100 млн

За запитом ДБР у Республіці Кіпр правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит». За версією правоохоронців, він є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад $100 млн. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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На основі зібраної ДБР доказової бази, суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою. Наразі працівники Бюро готують необхідний пакет документів для його екстрадиції з Республіки Кіпр в Україну.

Правоохоронці не називають ім'я затриманого, проте за даними ЗМІ йдеться про Сергія Борисова.

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Раніше ДБР повідомило, що правоохоронці України просунулася в питанні повернення зі Швейцарії арештованих коштів на рахунках бізнесмена та екснардепа Костянтина Жеваго. Йдеться про понад $113 млн.

До відома, 28 грудня колишнього народного депутата України та бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах за запитом Державного бюро розслідувань. Згодом ЗМІ оприлюднили фото готелю, де затримали бізнесмена. 29 грудня суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.

16 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.