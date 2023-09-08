Скільки катівень вже виявлено в Україні: названо цифру

Нещодавно слідчі виявили ще одну катівню на території деокупованої Бучі

Правоохоронці вже виявили на деокупованих територіях 80 місць несвободи й катівень, де незаконно утримували та катували цивільне населення. Про це розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час зустрічі зі спеціальною доповідачкою ООН з питань тортур Еліс Джіл Едвардс.

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Катівні та місця несвободи знайшли на територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Київської та Сумської областей.

Зазначається, що нещодавно слідчі виявили ще одну катівню на території деокупованої Бучі. Там у період з 3 по 7 березня 2022 року окупанти незаконно утримували 151 людину. Окупанти не давали людям медикаменти, їжу та воду.

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Слідчі Нацполіції вже відкрили понад 80 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів рашистівна території України. Серед них – убивства мирного населення, жінок і дітей, сексуальні злочини, розстріли евакуаційних коридорів, убивства журналістів та знищення культурної спадщини.

Заступниця глави МВС надала представникам іноземної делегації повну інформацію щодо всіх порушень прав людини у звʼязку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України.

Нагадаємо, триває 562-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 10 ракетних, 60 авіаційних ударів, здійснив 37 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.