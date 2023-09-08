Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки катівень вже виявлено в Україні: названо цифру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки катівень вже виявлено в Україні: названо цифру
фото ілюстративне

Нещодавно слідчі виявили ще одну катівню на території деокупованої Бучі

Правоохоронці вже виявили на деокупованих територіях 80 місць несвободи й катівень, де незаконно утримували та катували цивільне населення. Про це розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час зустрічі зі спеціальною доповідачкою ООН з питань тортур Еліс Джіл Едвардс. 

Катівні та місця несвободи знайшли на територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Київської та Сумської областей.

Зазначається, що нещодавно слідчі виявили ще одну катівню на території деокупованої Бучі. Там у період з 3 по 7 березня 2022 року окупанти незаконно утримували 151 людину. Окупанти не давали людям медикаменти, їжу та воду.

Слідчі Нацполіції вже відкрили понад 80 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів рашистівна території України. Серед них – убивства мирного населення, жінок і дітей, сексуальні злочини, розстріли евакуаційних коридорів, убивства журналістів та знищення культурної спадщини.

Заступниця глави МВС надала представникам іноземної делегації повну інформацію щодо всіх порушень прав людини у звʼязку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України.

Нагадаємо, триває 562-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 10 ракетних, 60 авіаційних ударів, здійснив 37 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Теги: війна окупанти поліція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Талько допоміг окупантам вивезти цивільних українців до Білорусі
Катівня у стінах храму УПЦ МП: відкрито провадження щодо священника-колаборанта
7 липня, 12:23
Після звільнення Херсона ворожий поплічник намагався «відсидітися» вдома
СБУ затримала охоронця колишньої катівні у Херсоні (фото)
5 червня, 12:48
Данило провів у катівні росіян два тижні
Били током та заганяли голки: херсонець розповів про катівню, яку влаштували російські окупанти
23 травня, 15:37

Події в Україні

Розвідка Естонії: ЗСУ прорвали передній край російської оборони на Запоріжжі
Розвідка Естонії: ЗСУ прорвали передній край російської оборони на Запоріжжі
Скільки катівень вже виявлено в Україні: названо цифру
Скільки катівень вже виявлено в Україні: названо цифру
Розвідка склала список стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню
Розвідка склала список стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню
Обстріл Кривого Рогу, таємні переговори ООН із Путіним. Головне за 8 вересня
Обстріл Кривого Рогу, таємні переговори ООН із Путіним. Головне за 8 вересня
У штабі «Єдиної Росії» на Запоріжжі стався вибух
У штабі «Єдиної Росії» на Запоріжжі стався вибух
Румунія, США та Україна проведуть навчання у Чорному морі та дельті Дунаю
Румунія, США та Україна проведуть навчання у Чорному морі та дельті Дунаю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Сусідня з Україною країна з тріском провалила туристичний сезон
28K
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
ЗСУ заінтригували хорошими новинами з півдня
20K
«Діти – як собачки»: Фреймут розгнівала українців новим дописом
19K
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
18K
Лісовий пояснив, чому треба писати «Росія» з великої літери в наказі

Новини

Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
Сьогодні, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
Вчора, 21:01
«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Росія вночі вдарила по Україні «Шахедами». Зведення Генштабу
Вчора, 06:45
Окупаційні війська активізували атаки на сході України – Генштаб
6 вересня, 07:11

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту