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Чому іноземцям не до вподоби працювати у Німеччині: неочікувані результати опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чому іноземцям не до вподоби працювати у Німеччині: неочікувані результати опитування
Іноземці не в захваті від роботи у Німеччині
фото з відкритих джерел

Серед причин, чому експатам не дуже подобається працювати в Німеччині, називалися бюрократія

У Німеччині величезний дефіцит кадрів – країні не вистачає 1,5 млн. фахівців. Водночас там налічується найбільша кількість іноземних спеціалістів, пише DW. При цьому за якістю життя вони оцінюють Німеччину як одне із десяти найгірших місць.

Нове дослідження Expat Insider 2023 про життя та роботу за кордоном охопило 12 тис. учасників. Респондентів запитували, наскільки їм легко «осісти» в країні та якість їхнього життя. В опитуванні виділили такі критерії: «якість життя», «легкість адаптації», «робота», «фінанси», «найнеобхідніше».

Найбільше експатів налічується у Німеччині. Далі серед країн, які залучають найбільшу кількість іноземних фахівців для роботи та життя: Іспанія, ОАЕ, США, Швейцарія, Франція, Велика Британія, Нідерланди, Італія та Канада.

Найкращою для життя експати назвали Мексику за атмосферу та гостинність. Також подобається жити та працювати іноземцям в Іспанії, Таїланді, Малайзії, Філіппінах, Бахрейні та Португалії. Це країни з теплим кліматом та гарною природою.

Водночас опитані в Німеччині здебільшого не задоволені своїм життям. За якістю життя ця країна посідає 49 місце з 53. Також у топ-10 «найгірших» країн увійшли Нова Зеландія, Мальта, Італія, Південна Африка, Південна Корея, Туреччина, Норвегія та Кувейт.

Щоб зрозуміти, чому привабливість життя в Німеччині серед іноземних фахівців низька, слід розуміти, звідки вони приїжджають і до якого середовища звикли.

Зазначається, що середньостатистичному експату в Німеччині близько 42 років. Значна частина таких фахівців приїхали із США, Великобританії чи Індії. Сфера діяльності багатьох експатів у Німеччині – IT, інжиніринг чи фінанси.

Серед причин, чому експатам не дуже подобається жити та працювати в Німеччині, називалися  німецька бюрократія, недостатня цифровізація у країні, проблеми адаптації у німецькому суспільстві і проблеми з пошуком друзів. Іноземні фахівці низько оцінили доброзичливість німців, можливості пошуку нових друзів та культуру гостинності.

Втім, 64% експатів почуваються щасливими у Німеччині. Загалом дослідження виявило, що в середньому щасливими почуваються 72% іноземців, які живуть та працюють в інших країнах.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц поскаржився на надто повільне зростання економіки країни, і згадав у цьому контексті допомогу Україні у війні.

За словами Шольца, поточне зростання економіки незадовільне, Німеччина відчуває на собі основний тягар ослаблення світової економіки через свою залежність від експорту. Він також додав, що країні не вистачає грошей не лише для довгострокового субсидування цін на електроенергію, а й для юридичних процесів.

«Я не впевнений, що Європейський союз дійсно вважає, що ми повинні брати на себе більше боргів», – заявив він, зазначивши, що останніми роками Німеччина додала сотні мільярдів євроборгу, щоб протистояти пандемії та пом'якшити наслідки української війни та спричиненого цим стрибка цін на енергоносії.

Раніше двом найбільшим економікам Євросоюзу передбачили проблеми. Уточнюється, що попередні індекси ділової активності (PMI) за серпень для двох найбільших економік Євросоюзу – Німеччини та Франції – виявилися гіршими за очікування аналітиків.

До слова, згідно з опитуванням економістів, проведеним агентством Bloomberg на початку серпня, німецька економіка не відновилася після зимової рецесії і не покаже цьогоріч економічного зростання. Топтання на місці першої економіки Європи розпочалося ще у другому кварталі цього року.

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Теги: економіка Німеччина гроші іноземці фінанси робота

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