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НАЗК розповіло, скільки осіб внесено до реєстру корупціонерів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
НАЗК розповіло, скільки осіб внесено до реєстру корупціонерів
Реєстр корупціонерів – це портал з інформацією про всіх осіб, які вчинили корупційні правопорушення
фото: 24tv

Голова агентства повідомив про головний ризик для реєстру корупціонерів 

У реєстрі осіб, які вчинили корупційні чи пов'язані з корупцією правопорушення, вже перебувають 46 тис. громадян. Про це повідомив голова Національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Новіков наголосив: «Зараз у реєстрі 46 тис. осіб. З них 2 тис. вчинили дисциплінарні правопорушення, приблизно 25 тис. – адміністративні та 15 тис. – кримінальні».

Новіков додав, що для цього реєстру існує ризик – це законопроєкт №9587-д про внесення змін до КУпАП та інших законів України щодо вдосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування.

Глава НАЗК зазначив: «Цей законопроєкт може взагалі знищити реєстр осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення. Якщо цей закон ухвалять, ні журналісти, ні громадяни не побачать відомості про вчинені адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, дисциплінарні, а також тих 15 тис. засуджених за кримінальні злочини. Це основний ризик для цього реєстру, а не закриття певних полів».

Варто нагадати, що Реєстр корупціонерів – це портал з інформацією про всіх фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні правопорушення. НАЗК адмініструє його з лютого 2019 року.

Нагадаємо, відсьогодні в Україні стартує повноцінна робота Єдиного порталу викривачів корупції. На українців чекає немаленька винагорода у разі, якщо завдяки їх повідомленню суд визнає корупціонера винним і ухвалить рішення про стягнення коштів. Викривача чекає виплата 10% від суми штрафу, але не більше 14 млн гривень.

Також ми писали, що Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало план заходів для усунення корупційних ризиків під час перетину кордону. За словами очільника НАЗК, зміняться правила перетину кордону та норми видачі документів, необхідних для цього. Також проєкт розпорядження передбачає, що бази даних прикордонної служби та центрів комплектування будуть пов’язані між собою. 

Теги: закон НАПК реєстр Олександр Новіков Єдині новини

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