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Поліція Монголії затримала українських протестувальників – AP

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Поліція Монголії затримала українських протестувальників – AP
У Монголії затримали українських активістів
фото з відкритих джерел

Активісти намагалися розгорнути український прапор

У Монголії поліція затримала невелику групу протестувальників, які намагалися провести акцію перед початком офіційної церемонії поклоніння статуї Чингісхана. Церемонія відбулася за участю президента Монголії Ухнагійна Хурелсуха та російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє  AP.

Активісти намагалися розгорнути український прапор, що викликало негайну реакцію поліції. П'ятеро інших протестувальників, які зібралися в кількох кварталах від площі з антипутінським банером та українським прапором, вирішили розійтися після того, як дізналися про арешти своїх соратників.

Візит Путіна до Монголії розпочався 2 вересня, і він, зокрема, взяв участь у церемоніях, пов'язаних із вшануванням пам'яті Чингісхана. Ця подія супроводжувалася протестами проти російської агресії в Україні.

Нагадаємо, Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту. МЗС України заявило, що це удар по міжнародній системі кримінального права, і працюватиме над наслідками для Улан-Батора.

Того ж дня МЗС України закликало монгольську владу заарештувати Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У Міжнародному кримінальному суді заявили, що влада Монголії, згідно зі своїми зобов'язаннями, має арештувати Володимира Путіна у разі його візиту в країну

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Теги: прапор Монголія

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