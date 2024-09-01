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Політолог пояснив, чому Путін вирішив поїхати в Монголію

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Політолог пояснив, чому Путін вирішив поїхати в Монголію
Путіну необхідно відволікти увагу від ситуації у Курській області
фото з відкритих джерел

«Путін таким чином намагається одразу кілька зайців убити»

Керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович пояснив, чому російський диктатор Володимир Путін запланував візит саме до Монголії. Про це він розказав у ефірі «Еспресо».

«Монголія тут невипадково обрана. Справа в тому, що ця країна затиснута фактично між Росією і Китаєм. Країна, яка має величезну територію і надзвичайно невелику чисельність населення, там щось близько 3 мільйонів. І парадокс цієї країни ще в тому, що вона майже не має збройних сил. Тому візит якраз спрямований на те, щоб продемонструвати, що країна в силу абсолютно якихось об’єктивних причин не зможе виконати приписи Міжнародного кримінального суду. Ну давайте, якщо ми уявимо, що вони навіть спробують його заарештувати, то, зрозуміло, це закінчиться ледь не війною між Росією і Монголією. У них немає навіть на це просто ресурсів силових для того, щоб це, власне, зробити, його там утримати і потім передати в Гаагу», – зазначив Рейтерович.

Політолог вважає, що Путін має кілька цілей на цю поїздку, але візит до Монголії йому не допоможе.

«Тому Путін таким чином намагається одразу кілька зайців убити. З одного боку, продемонструвати, на його думку і на думку російських пропагандистів, нікчемність приписів Міжнародного кримінального суду, створити своєрідний такий прецедент. По-друге, це розрахунок на внутрішню аудиторію, що «дивіться, у нас такий сміливий президент, що він навіть їздить в країни, які теоретично повинні його заарештувати».

Ну і, по-третє, йому це треба взагалі, щоб відволікти дещо увагу від ситуації у Курській області, показати, що він займається тим, чим повинен глава держави займатися, тобто роз’їжджати по інших країнах, вести якісь там перемовини. Але я одразу хочу сказати, що те, що Монголія не може виконати приписи Міжнародного кримінального суду, насправді не дасть Путіну тих бонусів, на які він розраховує, оскільки всі прекрасно розуміють ситуацію, в якій знаходиться Монголія, і що вона фізично просто не може виконати цей припис. І в будь-яку іншу країну, яка ратифікувала Римський статут, Путін не поїде, тому що там буде зовсім інша ситуація. Скажімо, коли нещодавно це зробила Вірменія, то всі розмови про можливий візит Путіна до Вірменії одразу були зняті з порядку денного», – вважає Рейтерович.

Як раніше повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін 3 вересня відвідає з візитом Монголію, яка у 2003 році ратифікувала Римський статут. Тож там президента РФ можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. Як повідомила пресслужба Кремля, Путін відвідає Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Він планує взяти участь у заходах, присвячених «перемозі радянських і монгольських сил над японцями на річці Халхін-Гол». Планується підписання низки двосторонніх документів. 

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у незаконній депортації дітей із України. Бразилія,  як і ще понад 120 країн світу, які ратифікували Римський статут, має підпорядковуватися його рішенням, зокрема за ордерами на арешт підозрюваних у військових злочинах.

Путін уже неодноразово пропускав міжнародні зустрічі та скасовував поїздки за кордон. Так, замість нього на саміт БРІКС 22–24 серпня в Йоганнесбурзі  завітав міністр закордонних справ Сергій Лавров. Сам Путін взяв участь дистанційно. Рішення було зумовлене тим, що ПАР також підписала Римський статут МКС.  

Крім цього, Путін  не поїхав на саміт G20, який відбувався 9-10 вересня в Делі. У суботу «двадцятка» ухвалила декларацію, в якій немає засудження Росії за її вторгнення до України. При цьому учасники зустрічі закликали всі країни дотримуватися міжнародних договорів та зобов'язань та не вдаватися до використання сили з метою захоплення територій.

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