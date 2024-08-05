Призер Олімпіади з Ізраїлю міг втрати нагороду через підтримку армії

Петер Пальчик раніше з'являвся на пропалестинському мітингу, який відбувався у Японії, у кімоно з прапором Ізраїлю

Дзюдоїст Петер Пальчик виборов першу на Олімпійських Іграх медаль для Ізраїлю

Ейфорія від здобуття олімпійських медалей інколи може мати фатальні наслідки. Ледь не поплатився за свої дії дзюдоїст Петер Пальчик, який народився в українській Ялті, проте вже довгий час представляє на міжнародній арені Ізраїль.

Пальчик виступав у ваговій категорії до 100 кілограмів та у чвертьфіналі поступився Зеліму Коцоєву, який теж певний час представляв Україну на змаганнях. У втішних поєдинках він здобув дві перемоги поспіль та виборов бронзову медаль.

Однак після медального виступу проти Пальчика розпочали дисциплінарне розслідування за фактом пропаганди політичних поглядів. Спричинили це дві події: по-перше, Петер поцілував прапор Ізраїльських збройних сил, який йому виніс один з вболівальників. По-друге, він також розмістив пост в Instagram, де під фото артилерійських снарядів Армії оборони Ізраїлю залишив підпис «Від мене вам з радістю».

Відповідно, на ізраїльського дзюдоїста була подана скарга, яка в підсумку не була задоволена. Міжнародний олімпійський комітет зазначив, що: «Dони знаходяться в контакті з Національним олімпійським комітетом Ізраїлю з приводу цього делікатного питання».

Це означає, що Петер Пальчик не втратить свою бронзову нагороду. Ізраїльський національний комітет прокоментував ситуацію так: «Це не направлено проти будь-якої країни. Це не проти людей. Це – проти терористичної організації ХАМАС».

Нагадаємо, що раніше вигукнув «Аллах Акбар» таджицький дзюдоїст після перемоги над ізраїльтянином.

Олімпіада-2024. Медальний залік