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Поїздка до Монголії. Путін випросив для себе одну гарантію, реакція України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Поїздка до Монголії. Путін випросив для себе одну гарантію, реакція України
Путін 3 вересня відвідає з візитом Монголію
фото: росЗМІ

Монголія, як країна, що підписала Римський статут, зобов'язана виконати ордер і заарештувати Путіна, якщо він з'явиться на її території

Російський диктатор Володимир Путін отримав запевнення, що не буде заарештований у Монголії за ордером Міжнародного кримінального суду. Ця країна ратифікувала Римський статут. Про це повідомляє Bloomberg.

Візит Путіна намічений на 3 вересня і він стане першим візитом лідера Кремля до країни-члена МКС після того, як у березні 2023 року на нього наклали ордер на арешт через викрадення дітей з окупованих територій України. Відповідно до Римського статуту, Монголія має виконати ордер та заарештувати Путіна, якщо він з’явиться на її території.

Візит лідера Росії відбудеться лише через шість місяців після того, як перший монгольський суддя, який працював у МКС, зайняв свою посаду в суді. Президент країни Хурелсух Ухнаа привітав цю подію як доказ «зростальної репутації та зміцнення статусу Монголії на міжнародній арені», повідомляє Монгольське національне інформаційне агентство.

Агентство нагадує, що Росія має намір побудувати новий газопровід «Сила Сибіру 2» через Монголію до Китаю. Деякі експерти вважають, що Путін їде до Монголії під гарантії безпеки Китаю. У Кремлі сьогодні також публічно заявили, що проблем під час візиту не буде. «Всі аспекти візиту ретельно підготовлені. Ми маємо чудовий діалог з нашими друзями з Монголії», – сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Зазначається, що Монголія, як країна, що підписала Римський статут, який регулює діяльність суду, зобов'язана виконати ордер і заарештувати Путіна, якщо він з'явиться на її території.

У Bloomberg зауважили, що офіційні представники адміністрації президента, прем'єр-міністра і міністерства закордонних справ Монголії не відразу відповіли на запити щодо коментаря з приводу візиту Путіна.

Однак у п'ятницю міністерство закордонних справ Монголії провело зустріч з представниками численних іноземних посольств. На ній вони пояснили, що візит Путіна формально пов'язаний з відзначенням 85-ї річниці битви на Халх-Голі 1939 року проти японських військ.

У зв’язку з інформацією про запланований візит Володимира Путіна до Монголії на запрошення президента Монголії Ухнаагійна Хурелсуха МЗС України заявило, що сподівається, що уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем. «На його арешт за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до Російської Федерації видано ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією.  Викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які Путін і решта військово-політичного керівництва РФ мають постати перед правосуддям. Ці особи винні в агресивній війні проти Україні, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді», –йдеться у повідомленні.

Закликаємо монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Як раніше повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін 3 вересня відвідає з візитом Монголію, яка у 2003 році ратифікувала Римський статут. Тож там президента РФ можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. Як повідомила пресслужба Кремля, Путін відвідає Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Він планує взяти участь у заходах, присвячених «перемозі радянських і монгольських сил над японцями на річці Халхін-Гол». Планується підписання низки двосторонніх документів. 

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у незаконній депортації дітей із України. Бразилія,  як і ще понад 120 країн світу, які ратифікували Римський статут, має підпорядковуватися його рішенням, зокрема за ордерами на арешт підозрюваних у військових злочинах.

Путін уже неодноразово пропускав міжнародні зустрічі та скасовував поїздки за кордон. Так, замість нього на саміт БРІКС 22–24 серпня в Йоганнесбурзі  завітав міністр закордонних справ Сергій Лавров. Сам Путін взяв участь дистанційно. Рішення було зумовлене тим, що ПАР також підписала Римський статут МКС.  

Крім цього, Путін  не поїхав на саміт G20, який відбувався 9-10 вересня в Делі. У суботу «двадцятка» ухвалила декларацію, в якій немає засудження Росії за її вторгнення до України. При цьому учасники зустрічі закликали всі країни дотримуватися міжнародних договорів та зобов'язань та не вдаватися до використання сили з метою захоплення територій.

 

Теги: путін Міжнародний кримінальний суд Монголія

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