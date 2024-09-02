Путін прибув у Монголію. Його ніхто не арештував (відео)

Монголія у 2003 році ратифікувала Римський статут і мала б заарештувати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду

Сьогодні, 2 вересня, російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом у Монголію, де його б мали заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. Адже Монголія у 2003 році ратифікувала Римський статут. Утім, ніхто диктатора не арештував і він розпочав свій візит.

Як повідомляють росЗМІ, Путіна в аеропорту Улан-Баторі зустріла почесна варта. Із аеропорту машина російського диктатор вирушила у супроводі десятків правоохоронців.

Путін прибув до Монголії, де його зобов'язані арештувати за рішення МКС від 17 березня 2023 року за воєнні злочини, пов'язані з незаконною депортацією та незаконним переміщенням дітей з окупованих районів України до Росії pic.twitter.com/1tlWQPvL8y — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 2, 2024

Як раніше повідомляло агенство Bloomberg, під час візиту російський диктатор Володимир Путін до Монголії буде обговорено тему побудови нового газопроводу «Сила Сибіру 2» через Монголію до Китаю. Ймовірно, тому Путін отримав гарантії того, що його не буде заарештовано за ордером Міжнародного кримінального суду. Про це пише Bloomberg.

Також повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін 3 вересня відвідає з візитом Монголію, яка у 2003 році ратифікувала Римський статут. Тож там президента РФ можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. За інформацією пресслужби Кремля, Путін відвідає Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Він планує взяти участь у заходах, присвячених «перемозі радянських і монгольських сил над японцями на річці Халхін-Гол». Планується підписання низки двосторонніх документів.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у незаконній депортації дітей із України. Бразилія, як і ще понад 120 країн світу, які ратифікували Римський статут, має підпорядковуватися його рішенням, зокрема за ордерами на арешт підозрюваних у військових злочинах.

Путін уже неодноразово пропускав міжнародні зустрічі та скасовував поїздки за кордон. Так, замість нього на саміт БРІКС 22–24 серпня в Йоганнесбурзі завітав міністр закордонних справ Сергій Лавров. Сам Путін взяв участь дистанційно. Рішення було зумовлене тим, що ПАР також підписала Римський статут МКС.

Крім цього, Путін не поїхав на саміт G20, який відбувався 9-10 вересня в Делі. У суботу «двадцятка» ухвалила декларацію, в якій немає засудження Росії за її вторгнення до України. При цьому учасники зустрічі закликали всі країни дотримуватися міжнародних договорів та зобов'язань та не вдаватися до використання сили з метою захоплення територій.