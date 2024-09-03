Президент Монголії покликав Путіна у юрту віч-на-віч

У 2019 році Путін уже був у юрті у Монголії

Юрта, у якій монголи приймають Путіна, прикрашена напівдорогоцінним камінням, золотом, сріблом та дерев'яним різьбленням

Президенти Росії та Монголії Володимир Путін та Ухнагійн Хурелсух проводять переговори віч-на-віч і обрали для цього не залу прийомів, а традиційну монгольську юрту. Про це пишуть росЗМІ.

Зустріч відбувається у спеціальній юрті всередині державного палацу, де проводяться офіційні церемонії та зустрічі з високопоставленими представниками зарубіжних країн. Юрта прикрашена напівдорогоцінним камінням, золотом, сріблом та дерев'яним різьбленням. Незважаючи на закритий формат, відомо, що російський лідер запросив свого колегу до Росії – на саміт БРІКС, який відбудеться у жовтні в столиці Татарстану.

«Це буде перший захід такого рівня після розширення цієї організації. Сподіваюся, що ви візьмете участь у форматі БРІКС+. Чекаємо на вас», – сказав російський диктатор Путін.

Він також запропонував Ухнагійн Хурелсуху обговорити взаємодію Росії та Монголії у різних галузях, насамперед в економіці. Лідери країн планують обмінятися думками щодо актуальних міжнародних та регіональних проблем та обговорити перспективи подальшого розвитку стратегічного партнерства. За підсумками переговорів планується підписання двосторонніх документів.

До слова, на знак протесту проти візиту російського диктатора Володимира Путіна до Монголії кілька демонстрантів вийшли з українським прапором до Палацу уряду Монголії. Фото оприлюднило «Радіо Свобода».

Нагадаємо, Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту. МЗС України заявило, що це удар по міжнародній системі кримінального права, і працюватиме над наслідками для Улан-Батора.