Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Монголії покликав Путіна у юрту віч-на-віч

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Президент Монголії покликав Путіна у юрту віч-на-віч
У 2019 році Путін уже був у юрті у Монголії
фото із відкритих джерел

Юрта, у якій монголи приймають Путіна, прикрашена напівдорогоцінним камінням, золотом, сріблом та дерев'яним різьбленням

Президенти Росії та Монголії Володимир Путін та Ухнагійн Хурелсух проводять переговори віч-на-віч і обрали для цього не залу прийомів, а традиційну монгольську юрту. Про це пишуть росЗМІ.

Зустріч відбувається у спеціальній юрті всередині державного палацу, де проводяться офіційні церемонії та зустрічі з високопоставленими представниками зарубіжних країн. Юрта прикрашена напівдорогоцінним камінням, золотом, сріблом та дерев'яним різьбленням. Незважаючи на закритий формат, відомо, що російський лідер запросив свого колегу до Росії – на саміт БРІКС, який відбудеться у жовтні в столиці Татарстану.

«Це буде перший захід такого рівня після розширення цієї організації. Сподіваюся, що ви візьмете участь у форматі БРІКС+. Чекаємо на вас», – сказав російський диктатор Путін.

Він також запропонував Ухнагійн Хурелсуху обговорити взаємодію Росії та Монголії у різних галузях, насамперед в економіці. Лідери країн планують обмінятися думками щодо актуальних міжнародних та регіональних проблем та обговорити перспективи подальшого розвитку стратегічного партнерства. За підсумками переговорів планується підписання двосторонніх документів.

До слова, на знак протесту проти візиту російського диктатора Володимира Путіна до Монголії кілька демонстрантів вийшли з українським прапором до Палацу уряду Монголії. Фото оприлюднило «Радіо Свобода».

Нагадаємо, Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту. МЗС України заявило, що це удар по міжнародній системі кримінального права, і працюватиме над наслідками для Улан-Батора.

Читайте також: Путін прибув у Монголію. Його ніхто не арештував (відео)
Теги: путін БРІКС диктатор переговори Монголія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що дасть Україні контрнаступ ЗСУ на Курщині?
Що стоїть за контрнаступом ЗСУ на Курщині?
23 серпня, 10:10
Путін не знає як підготувати суспільство до можливих непопулярних кроків або поганих новин
Про порцію російської соціології: що в ній можна побачити?
25 серпня, 17:40
Знищено сценарій заморозки по лінії фронту
Війна на території Росії. Плюси та мінуси
15 серпня, 17:32
Ісмаїла Ханію, політичного лідера «Хамасу» (зліва) вбили 31 липня. Праворуч – Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї
Ліквідація Ісмаїла Ханії. Путіну варто задуматися
5 серпня, 11:58
Путін зустрів у аеропорту звільнених росіян
The Washington Post розповіла, чим обмін в'язнями між РФ і Заходом налякав Україну
3 серпня, 13:26
Анна Нетребко активно підтримує Путіна
Пропутінська співачка Нетребко планує виступ в Італії: Україна закликала скасувати концерт
10 серпня, 14:19
Після можливої перемоги на виборах у США, Трамп сподівається налагодити стосунки з Путіним
Як зупинити Путіна, загрози людству. Про що Трамп розповідав Маску
13 серпня, 09:24
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді незабаром відвідає Україну
Індія відмовилася бути посередником у припиненні російсько-української війни, однак є нюанс
19 серпня, 16:14
Протестна акція біля Палацу уряду Монголії
Візит Путіна до Монголії. Місцеві демонстранти підняли український прапор (фото)
Сьогодні, 09:34

Політика

Фінляндія зведе 200 км огорожі на східному кордоні з РФ
Фінляндія зведе 200 км огорожі на східному кордоні з РФ
Президент Монголії покликав Путіна у юрту віч-на-віч
Президент Монголії покликав Путіна у юрту віч-на-віч
Візит Путіна до Монголії. Місцеві демонстранти підняли український прапор (фото)
Візит Путіна до Монголії. Місцеві демонстранти підняли український прапор (фото)
Південна Африка визначилася з «мирним планом» щодо України
Південна Африка визначилася з «мирним планом» щодо України
Союзники України мають труднощі при виконанні своїх обіцянок – Bloomberg
Союзники України мають труднощі при виконанні своїх обіцянок – Bloomberg
Родич Путіна продовжує подорожувати світом попри війну і санкції
Родич Путіна продовжує подорожувати світом попри війну і санкції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
26K
Путін визнав, що його з Китаєм пов'язують онуки
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
Монголія не арештувала Путіна: МЗС зробило заяву
12K
Чому українські школярі досі говорять російською? Мовна активістка назвала три причини
9725
Місячний календар на вересень 2024: коли новий та повний Місяць

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua