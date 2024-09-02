Головна Країна Політика
search button user button menu button

Монголія не арештувала Путіна: МЗС зробило заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Монголія не арештувала Путіна: МЗС зробило заяву
Путін прибув у Монголію, але його там ніхто не арештував
фото: Reuters

 Георгій Тихий: «Невиконання урядом Монголії обов'язкового ордеру МКС на арешт Путіна є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права»

Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту. МЗС України заявило, що це удар по міжнародній системі кримінального права, і працюватиме над наслідками для Улан-Батора.

«Невиконання урядом Монголії обов'язкового ордеру МКС на арешт Путіна є важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права. Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини. Ми будемо працювати з партнерами над тим, щоб це мало наслідки для Улан-Батора», – зазначив речник МЗС Георгій Тихий.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін сьогодні прибув до Монголії, яка, як держава-учасниця Римського статуту, має виконати ордер Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна. 

Проте новин про його арешт наразі не було. Більше того – Путіна в Улан-Баторі зустрів почесний караул та низка чиновників.

Як раніше повідомляло агенство Bloomberg, під час візиту російський диктатор Володимир Путін до Монголії буде обговорено тему побудови нового газопроводу «Сила Сибіру 2» через Монголію до Китаю. Ймовірно, тому Путін отримав гарантії того, що його не буде заарештовано за ордером Міжнародного кримінального суду. Про це пише Bloomberg.

Також повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін 3 вересня відвідає з візитом Монголію, яка у 2003 році ратифікувала Римський статут. Тож там президента РФ можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. За інформацією пресслужби Кремля, Путін відвідає Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Він планує взяти участь у заходах, присвячених «перемозі радянських і монгольських сил над японцями на річці Халхін-Гол». Планується підписання низки двосторонніх документів. 

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у незаконній депортації дітей із України. Бразилія,  як і ще понад 120 країн світу, які ратифікували Римський статут, має підпорядковуватися його рішенням, зокрема за ордерами на арешт підозрюваних у військових злочинах.

Путін уже неодноразово пропускав міжнародні зустрічі та скасовував поїздки за кордон. Так, замість нього на саміт БРІКС 22–24 серпня в Йоганнесбурзі  завітав міністр закордонних справ Сергій Лавров. Сам Путін взяв участь дистанційно. Рішення було зумовлене тим, що ПАР також підписала Римський статут МКС.  

Крім цього, Путін  не поїхав на саміт G20, який відбувався 9-10 вересня в Делі. У суботу «двадцятка» ухвалила декларацію, в якій немає засудження Росії за її вторгнення до України. При цьому учасники зустрічі закликали всі країни дотримуватися міжнародних договорів та зобов'язань та не вдаватися до використання сили з метою захоплення територій.

 

Теги: МЗС путін Монголія Міжнародний кримінальний суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін назвав Лукашенка «мудрим політиком, здатним приймати виважені, далекоглядні рішення навіть у найпростіших ситуаціях»
Путін відзначив Лукашенка найвищою нагородою Росії
30 серпня, 10:42
Після приходу Путіна до влади, Цивільова переїхала до Москви і зайнялася постачанням медичного обладнання
Британська розвідка проаналізувала кар’єрний зліт племінниці Путіна
28 серпня, 11:56
Путін не знає як підготувати суспільство до можливих непопулярних кроків або поганих новин
Про порцію російської соціології: що в ній можна побачити?
25 серпня, 17:40
Туск та Моді у Польщі, 22 серпня 2024 року
Туск назвав країну, яка відіграє вирішальну роль у відновленні миру в Україні
22 серпня, 20:33
«Колись був такий жарт: щоб залякати НАТО, Росія вщент розбомбить Воронеж. Так виходить, що це, мабуть, буде таки Курськ»
Чому Кремль не поспішає відбивати Курщину?
21 серпня, 19:00
На Курщині ЗСУ другий тиждень ведуть активні бої
Путіна роздратувала інформація про «ширину і глибину» українського наступу (відео)
12 серпня, 15:55
Україна сподівається, що Мексика заарештує Путіна
Мексика запросила Путіна на інавгурацію президента: реакція України
8 серпня, 09:27
Путін порадив лідеру Ірану уникати нападів на ізраїльських цивільних
Путін просив Іран стримано відповісти на вбивство лідера ХАМАСу – Reuters
6 серпня, 19:08
Путін зустрів у аеропорту звільнених росіян
The Washington Post розповіла, чим обмін в'язнями між РФ і Заходом налякав Україну
3 серпня, 13:26

Політика

Монголія не арештувала Путіна: МЗС зробило заяву
Монголія не арештувала Путіна: МЗС зробило заяву
Генштаб провів закриту нараду за участі Сирського
Генштаб провів закриту нараду за участі Сирського
Аеропорти і гауляйтер Сальдо: Зеленський ввів у дію санкції проти РФ
Аеропорти і гауляйтер Сальдо: Зеленський ввів у дію санкції проти РФ
Повернення Запорізької АЕС: Зеленський пояснив, які варіанти розглядає Україна
Повернення Запорізької АЕС: Зеленський пояснив, які варіанти розглядає Україна
Зеленський оцінив роботу ЗСУ на Курщині
Зеленський оцінив роботу ЗСУ на Курщині
Прем’єр Нідерландів оголосив про допомогу Україні на понад 200 млн євро
Прем’єр Нідерландів оголосив про допомогу Україні на понад 200 млн євро

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
19K
Путін визнав, що його з Китаєм пов'язують онуки
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
Правоохоронці встановили, хто допоміг нардепу Дмитруку виїхати за кордон
7874
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
6300
Під час атаки на Київ пошкоджено одну зі станцій метро: як курсують потяги

Новини

Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
Вчора, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
30 серпня, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua