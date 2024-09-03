Візит Путіна до Монголії. Місцеві демонстранти підняли український прапор (фото)

Монголи виразили солідарність із Україною

На знак протесту проти візиту російського диктатора Володимира Путіна до Монголії кілька демонстрантів вийшли з українським прапором до Палацу уряду Монголії. Фото оприлюднило «Радіо Свобода».

Зазначається, що протестна акція відбулася напередодні приїзду Путіна.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін учора, 2 вересня, прибув до Монголії, яка, як держава-учасниця Римського статуту, мала виконати ордер Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна. Утім новин про його арешт наразі не було. Більше того – Путіна в Улан-Баторі зустрів почесний караул та низка чиновників. МЗС України заявило, що такі дії Монголії є ударом по міжнародній системі кримінального права, і що Київ працюватиме над наслідками для Улан-Батора.

Як раніше повідомляло агенство Bloomberg, під час візиту російський диктатор Володимир Путін до Монголії буде обговорено тему побудови нового газопроводу «Сила Сибіру 2» через Монголію до Китаю. Ймовірно, тому Путін отримав гарантії того, що його не буде заарештовано за ордером Міжнародного кримінального суду.

Як відомо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у незаконній депортації дітей із України. Через це Путін уже неодноразово пропускав міжнародні зустрічі та скасовував поїздки за кордон. Так, замість нього на саміт БРІКС 22–24 серпня в Йоганнесбурзі завітав міністр закордонних справ Сергій Лавров. Сам Путін взяв участь дистанційно. Рішення було зумовлене тим, що ПАР також підписала Римський статут МКС.