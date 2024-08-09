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Прем'єр-міністр Японії скасував поїздку до Центральної Азії через загрозу катастрофічного землетрусу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Прем'єр-міністр Японії скасував поїздку до Центральної Азії через загрозу катастрофічного землетрусу
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда
фото: EPA/UPG

Кішіда збирався взяти участь у першому в історії саміті Японії з країнами Центральної Азії

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда в п'ятницю скасував свою заплановану чотириденну поїздку до Казахстану, Узбекистану та Монголії, оскільки Японія посилила готовність до стихійних лих на тлі підвищених ризиків потужного землетрусу на величезній території вздовж узбережжя Тихого океану. Про це повідомляє Kyodo News.

Остання подія сталася наступного дня після того, як Японське метеорологічне агентство опублікувало першу в історії пораду про вищу, ніж зазвичай, ймовірність мегаземлетрусу навколо Нанкайського жолоба після поштовху магнітудою 7,1 на південному заході країни.

Після участі в мирній церемонії в Нагасакі, присвяченій 79-й річниці атомного бомбардування США, Кішіда заявив на пресконференції в місті, що він скасував закордонну поїздку, щоб «зосередитися на реакції уряду та поширенні інформації» щодо потенційного мегатрусу.

«Як високопосадовець, відповідальний за управління кризою в країні, я повинен залишитися в Японії принаймні близько тижня в якості додаткового запобіжного заходу», а погодне агентство закликає громадськість підготуватися до такого сценарію, додав Кішіда.

Він збирався взяти участь у першому в історії саміті Японії з країнами Центральної Азії – Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном і Узбекистаном – в Астані, столиці Казахстану, у п'ятницю ввечері та оприлюднити спільну декларацію.

Пізніше в п'ятницю Кішіда провів окремі телефонні переговори з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим і президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим, щоб пояснити свою відстрочку, і пообіцяв «належним чином організувати» майбутній візит. Обидва лідери висловили своє розуміння цього рішення, повідомили в МЗС Японії.

У понеділок у столиці Монголії Улан-Баторі японський лідер мав зустрітися з президентом країни Ухнаа Хурелсухом і прем’єр-міністром Лувсаннамсрай Оюн-Ердене.

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Теги: Японія Азія землетрус Монголія

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