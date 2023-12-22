Поліція уточнила кількість жертв масової стрілянини у Празі

Уряд Чехії оголосив 23 грудня національним днем жалоби

Унаслідок стрілянини у Празі загинули 14 людей, зазнали поранень 25 осіб. Про це повідомив керівник поліції Праги Мартін Вондрашек.

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Раніше повідомлялося про 15 загиблих і 24 поранених.

«На даний момент я можу підтвердити 14 жертв жахливого злочину і 25 поранених, з яких 10 у важкому стані», – сказав Вондрашек, якого цитує AFP.

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За його словами, люди були вбиті всередині будівлі.

ЗМІ повідомляють, що принаймні деякі з жертв були однокурсниками стрілка.

Вондрашек додав, що нападник, раніше невідомий поліції, мав «величезний арсенал зброї та боєприпасів», і що швидкі дії поліції запобігли значно серйознішій стрілянині.

Нагадаємо, 21 грудня, в університеті Праги сталася стрілянина. Інцидент стався в будівлі філософського факультету Карлового університету. Будівля розташована на площі Яна Палаха у жвавому туристичному районі Праги.

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Повідомлялося, що стрілець вчинив самогубство в момент, коли по ньому вели вогонь поліцейські.

Уряд Чехії оголосив 23 грудня національним днем жалоби.