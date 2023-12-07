У Брянську школярка влаштувала стрілянину в школі, а згодом застрелилась сама (відео)

Після стрілянини всіх учнів евакуювали з школи

Внаслідок стрілянини відомо про двох загиблих та чотирьох поранених

У гімназії російського міста Брянськ восьмикласниця відкрила стрілянину, унаслідок чого є загиблі та поранені. Наприкінці дівчина застрелила себе. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що школярка пронесла до школи вогнепальну зброю батька та зробила кілька пострілів. Унаслідок цього відомо про двох загиблих та чотирьох поранених.

Після цього восьмикласниця наклала на себе руки.

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Telegram-канал Shot пише, що причиною може бути конфлікт із дітьми, які жартували над нею. Дівчина зайшла до кабінету, коли вже розпочалося заняття. Інші школярі, почувши стрілянину, забарикадувалися в класах, роздягальнях та туалетах.

Після стрілянини всіх учнів евакуювали з школи, будівлю оточила поліція.

Нагадаємо, вчора у Лас-Вегасі сталася стрілянина в університеті.