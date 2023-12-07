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У Брянську школярка влаштувала стрілянину в школі, а згодом застрелилась сама (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Брянську школярка влаштувала стрілянину в школі, а згодом застрелилась сама (відео)
Після стрілянини всіх учнів евакуювали з школи
фото: скрін із відео

Внаслідок стрілянини відомо про двох загиблих та чотирьох поранених

У гімназії російського міста Брянськ восьмикласниця відкрила стрілянину, унаслідок чого є загиблі та поранені. Наприкінці дівчина застрелила себе. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що школярка пронесла до школи вогнепальну зброю батька та зробила кілька пострілів. Унаслідок цього відомо про двох загиблих та чотирьох поранених.

Після цього восьмикласниця наклала на себе руки.

Telegram-канал Shot пише, що причиною може бути конфлікт із дітьми, які жартували над нею. Дівчина зайшла до кабінету, коли вже розпочалося заняття. Інші школярі, почувши стрілянину, забарикадувалися в класах, роздягальнях та туалетах.

Після стрілянини всіх учнів евакуювали з школи, будівлю оточила поліція.

Нагадаємо, вчора у Лас-Вегасі сталася стрілянина в університеті.

Теги: росія стрілянина школа

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