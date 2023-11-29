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В Одесі підліток влаштував стрілянину на вулиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Одесі підліток влаштував стрілянину на вулиці
17-річний хлопець був з явними ознаками алкогольного сп’яніння
фото: Патрульна поліція

Хлопець заявив, що просто хотів налякати людей

В Одесі підліток з пістолета відкрив вогонь по людині. Поліція вже затримала зловмисника. Про це повідомляє патрульна поліція Одеської області.

Інцидент трапився вночі 29 листопада на вулиці Балківська.

«Невідомий громадянин здійснив постріл у його бік й, тікаючи, забіг до місцевого гуртожитку неподалік. Отримавши прикмети порушника, інспектори розпочали обстежувати будинок. В одній з кімнат гуртожитку патрульні виявили 17-річного хлопця з явними ознаками алкогольного сп’яніння, схожого за описом. Також, охоронці порядку виявили в помешканні предмет схожий на вогнепальну зброю», – йдеться в повідомленні.

Підліток переконував правоохоронців, що просто хотів налякати людей.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині сварка через російську мову завершилася стріляниною.

Теги: Одеса стрілянина поліція

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