В Одесі підліток влаштував стрілянину на вулиці
Хлопець заявив, що просто хотів налякати людей
В Одесі підліток з пістолета відкрив вогонь по людині. Поліція вже затримала зловмисника. Про це повідомляє патрульна поліція Одеської області.
Інцидент трапився вночі 29 листопада на вулиці Балківська.
«Невідомий громадянин здійснив постріл у його бік й, тікаючи, забіг до місцевого гуртожитку неподалік. Отримавши прикмети порушника, інспектори розпочали обстежувати будинок. В одній з кімнат гуртожитку патрульні виявили 17-річного хлопця з явними ознаками алкогольного сп’яніння, схожого за описом. Також, охоронці порядку виявили в помешканні предмет схожий на вогнепальну зброю», – йдеться в повідомленні.
Підліток переконував правоохоронців, що просто хотів налякати людей.
Раніше повідомлялося, що на Львівщині сварка через російську мову завершилася стріляниною.
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