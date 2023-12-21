Стрілянина у Празі: МЗС повідомило, чи є серед постраждалих українці

Українські дипломати тримають зв‘язок із чеськими правоохоронцями

Інформації про постраждалих українців внаслідок стрілянини в університеті в центрі Праги нараз немає. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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«Відслідковуємо ситуацію довкола стрілянини поблизу Карлового університету в Празі. Інформація про постраждалих українців наразі не надходила»,– написав Ніколенко.

Речник МЗС також зазначив, що українські дипломати тримають зв‘язок із чеськими правоохоронцями.

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Нагадаємо, 21 грудня, в університеті Праги сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є жертви. Як зазначається, поліція вже ліквідувала терориста.

Стрілянина сталась у приміщенні філософського факультету Карлового університету. На даху будівлі свідки нібито бачили озброєного чоловіка, а на місці події пролунав вибух. На опублікованих у мережі фото з місця подій видно, як студенти рятуються від стрілка. Дехто навіть заліз на дах будівлі.