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Стрілянина у Празі: МЗС повідомило, чи є серед постраждалих українці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стрілянина у Празі: МЗС повідомило, чи є серед постраждалих українці
Стрілянина сталась у приміщенні філософського факультету Карлового університету
фото: ceskenoviny.cz

Українські дипломати тримають зв‘язок із чеськими правоохоронцями

Інформації про постраждалих українців внаслідок стрілянини в університеті в центрі Праги нараз немає. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. 

«Відслідковуємо ситуацію довкола стрілянини поблизу Карлового університету в Празі. Інформація про постраждалих українців наразі не надходила»,– написав Ніколенко.

Речник МЗС також зазначив, що українські дипломати тримають зв‘язок із чеськими правоохоронцями.

Нагадаємо, 21 грудня, в університеті Праги сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є жертви. Як зазначається, поліція вже ліквідувала терориста.

Стрілянина сталась у приміщенні філософського факультету Карлового університету. На даху будівлі свідки нібито бачили озброєного чоловіка, а на місці події пролунав вибух. На опублікованих у мережі фото з місця подій видно, як студенти рятуються від стрілка. Дехто навіть заліз на дах будівлі.

Теги: вибух студенти українці поліція стрілянина МЗС Чехія

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