Журналісти назвали ім'я студента, який влаштував стрілянину у Празі

Мотив злочинця, який сьогодні відкрив стрілянину в Празі в школі, невідомий

До стрілянини у центрі Праги (Чехія), де загинуло попередньо 10 людей, може бути причетний 24-річний студент філософського факультету місцевого університету Давід Козак. Про це повідомляє чеське видання Novinky.cz.

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У четвер вдень поліція оголосила молодого чоловіка в розшук у справі, пов'язаній із насильницькою смертю в селищі Кладенсько. Згодом з'ясувалося, що Козак, скоріш за все, і був стрілком у чеській столиці, який убив щонайменше десять людей і поранив десятки, йдеться в публікації.

Згідно з інформацією, оприлюдненою поліцією у зв'язку з розшуком, Козак мав бути озброєний.

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Також зазначається, що мотив злочинця, який сьогодні відкрив стрілянину в Празі в школі, невідомий.

Козак здобув ступінь бакалавра історії та європейських студій, а потім продовжив ступінь магістра історії. Він спеціалізувався з історії Польщі.

Нагадаємо, 21 грудня, в університеті Праги сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є жертви. Як зазначається, поліція вже ліквідувала терориста. Стрілянина сталась у приміщенні філософського факультету Карлового університету. На даху будівлі свідки нібито бачили озброєного чоловіка, а на місці події пролунав вибух.

Згодом стало відомо, що унаслідок стрілянини в університеті Праги (Чехія) загинуло щонайменше 11 осіб, включно з самим стрільцем.