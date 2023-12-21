Кількість загиблих через стрілянину в Празі зросла до 15 людей: українців немає

Срілець вчинив самогубство в момент, коли по ньому вели вогонь поліцейські

Кількість загиблих внаслідок стрілянини у Празі сьогодні, 21 грудня, зросла до 15 загиблих. Українців серед них немає. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенкоу коментарі «Главкому».

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«За інформацією чеської поліції, станом на зараз, українців немає серед постраждалих внаслідок стрілянини в Празі», – уточнив Ніколенко.

Начальник поліції Чехії Мартін Вондрашек заявив, що стрілець убив щонайменше 15 людей і поранив щонайменше 24 особи в університеті Праги. При цьому спільників він не мав, пише СTK.

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Також зазначається, стрілець вчинив самогубство в момент, коли по ньому вели вогонь поліцейські. За інформацією Novinky.cz, уряд Чехії збереться на екстрене засідання сьогодні, 21 грудня. Воно пройде о 21:00.

Також на інцидент уже відреагував президент України Володимир Зеленський. «Я глибоко шокований новинами про трагічні події в Празі, внаслідок яких загинули та постраждали мирні люди. Висловлюю щирі співчуття сім'ям загиблих та бажаю швидкого одужання пораненим», – написав глава держави.

Нагадаємо, 21 грудня, в університеті Праги сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є жертви. Як зазначається, поліція вже ліквідувала терориста. Стрілянина сталась у приміщенні філософського факультету Карлового університету. На даху будівлі свідки нібито бачили озброєного чоловіка, а на місці події пролунав вибух.

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