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Кількість загиблих через стрілянину в Празі зросла до 15 людей: українців немає

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кількість загиблих через стрілянину в Празі зросла до 15 людей: українців немає
Стрілець убив щонайменше 15 людей і поранив щонайменше 24 особи
фото: ceskenoviny.cz

Срілець вчинив самогубство в момент, коли по ньому вели вогонь поліцейські

Кількість загиблих внаслідок стрілянини у Празі сьогодні, 21 грудня, зросла до 15 загиблих. Українців серед них немає.  Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенкоу коментарі «Главкому».

«За інформацією чеської поліції, станом на зараз, українців немає серед постраждалих внаслідок стрілянини в Празі», – уточнив Ніколенко.

Начальник поліції Чехії Мартін Вондрашек заявив, що стрілець убив щонайменше 15 людей і поранив щонайменше 24 особи в університеті Праги. При цьому спільників він не мав, пише СTK.

Також зазначається, стрілець вчинив самогубство в момент, коли по ньому вели вогонь поліцейські. За інформацією Novinky.cz, уряд Чехії збереться на екстрене засідання сьогодні, 21 грудня. Воно пройде о 21:00.

Також на інцидент уже відреагував президент України Володимир Зеленський. «Я глибоко шокований новинами про трагічні події в Празі, внаслідок яких загинули та постраждали мирні люди. Висловлюю щирі співчуття сім'ям загиблих та бажаю швидкого одужання пораненим», – написав глава держави.

Нагадаємо,  21 грудня, в університеті Праги сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є жертви. Як зазначається, поліція вже ліквідувала терориста. Стрілянина сталась у приміщенні філософського факультету Карлового університету. На даху будівлі свідки нібито бачили озброєного чоловіка, а на місці події пролунав вибух.

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Теги: Чехія стрілянина поліція

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