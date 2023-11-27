Смертельна стрілянина у Дніпрі: суд дозволив патрульному повернутись до роботи в поліції

Апеляційна скарга захисту задоволена

Дніпровський апеляційний суд змінив запобіжний захід патрульному Єгору Звонкову, якого підозрюють у смертельному пораненні людини під час інциденту в Дніпрі наприкінці серпня. Про це повідомив його адвокат Богдан Забара, передає gorod.dp.ua.

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За словами адвоката, Єгору Звонкову 27 листопада змінили запобіжний захід з цілодобового тримання під вартою на нічний домашній арешт.

Таким чином, апеляційна скарга захисту задоволена. Тепер Звонков може повернутися до роботи у Національній поліції.

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Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

Водієм Jaguar, як свідчать камери спостереження, виявився місцевий підприємець 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава. Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі з областю. Під час інциденту чоловік в авто перебував із жінкою та двома дітьми. Одночасно з цим з’явилось припущення, що то була його дружина. Проте ексдружина загиблого чоловіка Наталія Сілогава заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.

Патрульний, який застрелив Сілогаву, родом із Кременчука, де й починав службу в патрульній поліції. Його батько працював у податковій, започаткував власний ресторанний бізнес, згодом помер через хворобу. Зараз рестораном керує його вдова. Поліцейський наразі затриманий, ДБР проводить розслідування. Також журналіст Ігор Мосійчук повідомив, що у Дніпрі відсторонили від роботи керівників патрульної поліції Дніпропетровщини та керівників управління внутрішньої безпеки Нацполіції.