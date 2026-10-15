Індонезію накрив оранжевий смог: пожежі стали найсильнішими за 11 років

Через небезпечне забруднення повітря школи закривають навіть за межами країни

Індонезія бореться з найінтенсивнішим за 11 років сезоном лісових пожеж, а дим від них накрив сусідні країни й позначається на здоров'ї сотень тисяч людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters та сінгапурський портал haze.gov.sg.

Сезон пожеж посилюють посуха та явище Ель-Ніньйо. За даними Reuters, влада Індонезії попереджає, що вогонь може тривати до листопада.

Смог дістався сусідніх країн

14 жовтня погодинний показник концентрації дрібнодисперсних частинок PM2.5 на заході Сінгапуру сягнув 284 мкг/м³. Це найвищий рівень цього року, а в категорію «дуже високого» забруднення за класифікацією Національного агентства з довкілля Сінгапуру він потрапив уперше за нинішній період задимлення. Для порівняння: у жовтні 2015 року пожежі в Індонезії підняли PM2.5 на заході міста-держави до національного рекорду в 471 мкг/м³.

Східний Тимор з 15 жовтня на три дні призупиняє очне навчання через забруднення повітря частинками від пожеж у «сусідніх регіонах або країнах». Країну, звідки йде дим, там не назвали, але острів Тимор Східний Тимор ділить з індонезійською провінцією Східна Нуса-Тенгара, де зафіксовано осередки пожеж. Школи через смог закривали й у кількох штатах Малайзії, а малайзійський депутат Сайєд Саддік закликав країни Південно-Східної Азії подати дипломатичний протест Джакарті через нездатність контролювати вогонь.

В Індонезії небо над Центральним Калімантаном набуло оранжево-коричневого відтінку. Міністерство лісового господарства попереджає: дуже шкідливе й небезпечне для здоров'я повітря утримується в Центральному Калімантані, окремих районах Південного Калімантану, Південній Суматрі та Джамбі, тоді як у більшості країни якість повітря залишається помірною або доброю.

Кількість хворих перевищила 277 тисяч

За даними Міністерства охорони здоров'я Індонезії, станом на 12 жовтня в семи провінціях зареєстрували 277 075 випадків гострих респіраторних інфекцій, пов'язаних із пожежами. 9 вересня їх було 113 336, тобто кількість зросла більш ніж удвічі. Серед хворих 62 400 дітей віком до п'яти років, це 22,5% усіх випадків. У постраждалі регіони відрядили 2106 медиків і розподілили понад 2,8 млн масок.

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Пожежа знищила понад 300 будинків

12 жовтня Reuters повідомило про пожежу в провінції Банка-Белітунг: вогонь поширився з лісових і земельних ділянок на житлову забудову. Вона розпочалася 10 жовтня в селищі Сердан у Південному Банку й тривала до пізнього вечора 11 жовтня. За даними місцевої служби з ліквідації наслідків стихійних лих, вогонь повністю знищив 305 будинків, постраждали щонайменше 1800 людей, а близько 500 евакуювали до школи та мечеті. Загиблих немає. Сильний вітер, торфовий ґрунт, нестача води й дерев'яні будинки ускладнили гасіння. Влада розгорнула намети для евакуйованих, пункт харчування та роздачу води, їжі й одягу.

На боротьбу з вогнем залучили десятки тисяч людей

Президент Індонезії Прабово Субіанто наказав мобілізувати додаткові ресурси. За словами представника Координаційного міністерства з політичних питань і безпеки Хоні Хавани, країна залучила понад 69 тис. людей, тоді як у середині вересня їх було близько 44 тис.

«Ми мобілізуємо всі наші ресурси та можливості», – сказав Хавана.

Державне агентство Індонезії Antara 13 жовтня називало іншу цифру: 60 177 людей з пожежних служб, армії, поліції, міністерства лісового господарства та волонтерів. Різниця пояснюється датами. За словами секретаря кабінету Тедді Індри Віджаї, основні зусилля зосереджені в Центральному Калімантані та Південній Суматрі. Наземні бригади щодня гасять у середньому понад 80% нової площі, що згоріла за добу.

Для гасіння використовують гелікоптери й літаки, які скидають воду. Влада також стимулює опади за допомогою модифікації погоди й випробовує спеціальні хімічні засоби. За прогнозами, сезон дощів має охопити більше регіонів у середині та наприкінці жовтня.

Складність становлять торф'яні пожежі. За словами речника індонезійського агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Бертона Панджаїтана, вогонь може тліти під поверхнею землі та спалахувати знову.

Вогонь загрожує орангутанам

11 жовтня Reuters повідомило, що природоохоронці й влада перемістили до захищеного лісу Бату-Нямбу в Західному Калімантані вісьмох орангутанів, які постраждали від пожеж. Серед них три пари «мати й дитинча» та два підлітки. Від серпня в провінції врятували 46 орангутанів. За даними індонезійського міністерства лісового господарства, у районі Борнео, що належить Індонезії, загалом врятували понад 270 диких тварин.

Офіційні дані й оцінки екологів

Офіційна статистика Міністерства лісового господарства Індонезії про площу вигорілих земель не оновлювалася від липня: тоді повідомили про 202 тис. га. У відомстві пояснили, що їм потрібен час, щоб перевірити нові дані. Водночас екологічна організація Auriga оцінює площу ураженої вогнем території за січень-серпень у понад 637 тис. га, а моніторингова платформа Nusantara Atlas – майже в 900 тис. га. Це оцінки громадських організацій, а не підтверджена урядова статистика.

Згідно з порталом Fire Emissions Watch, який розробила служба Copernicus Європейського союзу, викиди від індонезійських пожеж уже місяць є найвищими у світі. За останній тиждень вони становили майже половину глобальних.

Чи прийме Індонезія допомогу

Сінгапур і Малайзія запропонували Джакарті допомогу в гасінні пожеж. Проте, за словами координаційного міністра з політичних питань і безпеки Дудунга Абдурахмана, під час наради 12 жовтня питання про допомогу з-за кордону не обговорювали, а національну катастрофу влада оголошувати не планує.

«Ми все ще здатні з цим впоратися», – сказав Дудунг.

Тиск на Індонезію зростає, тож проблему транскордонного смогу в листопаді обговорять міністри закордонних справ країн Південно-Східної Азії.

Нагадаємо, 2015 року пожежі в Індонезії вже спричинили кризу в регіоні: тоді PM2.5 на заході Сінгапуру сягнув рекордних 471 мкг/м³. Цього разу, за даними Reuters, ситуація стала найгіршою за 11 років. До слова, раніше «Главком» писав про масштабні лісові пожежі в Іспанії, які знищили понад 172 тис. гектарів.