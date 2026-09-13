На Буковині еколог знайшов рідкісний сатанинський гриб, який легко сплутати з білим

Гриб містить токсини, здатні спричинити важке отруєння шлунково-кишкового тракту

Провідний фахівець з екологічної освіти Національного природного парку «Хотинський» Сергій Якубина вдруге виявив у Чернівецькій області сатанинський гриб. Цей вид вважається отруйним двійником білого гриба. Як інформує «Главком», про свою знахідку фахівець повідомив «Суспільному».

Цього разу Rubroboletus satanas, який також називають чортовим грибом, Сергій Якубина побачив неподалік села Шебутинці Дністровського району, де нині проживає.

«Це найпідступніший лісовий обманщик, адже його можна сплутати з білим», – зазначив фахівець.

За його словами, під час збирання грибів варто звертати увагу на кілька характерних ознак, які допоможуть відрізнити сатанинський гриб від білого. Зокрема, у сатанинського гриба інше забарвлення ніжки. У верхній частині вона жовтувата, тоді як посередині та внизу набуває рожево-червоного кольору. На ніжці також помітний сітчастий візерунок.

Ще одна особливість проявляється після зрізання: м'якоть сатанинського гриба може повільно синіти.

Гриб містить токсини, здатні спричинити важке отруєння шлунково-кишкового тракту. Серед можливих симптомів – нудота, слабкість, блювання, біль у животі, діарея та головний біль. Водночас Якубина зазначив, що йому невідомо про конкретні випадки отруєння цим видом.

Усі знайдені гриби еколог також додає до міжнародної платформи iNaturalist. Згідно з даними ресурсу, сатанинський гриб в Україні фіксували не лише на Буковині, а й у Харківській області та Криму.

Період, коли цей гриб найчастіше можна зустріти, триває з червня по листопад. Найбільше знахідок припадає на вересень. Еколог закликає грибників не ризикувати та збирати лише ті види, у яких вони впевнені.

«Головне правило грибника: збирайте лише ті гриби, які ви знаєте на всі 100%. Якщо бачите яскраву ніжку чи сумніваєтеся – просто зробіть гарне фото на пам'ять і залишіть гриб прикрашати лісовий мох», – додав Якубина.

Раніше польські прикордонники запобігли спробі ввезення великої партії сушених червоних мухоморів. Це відбувалося на пункті пропуску в Дорогуську.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці розшукали жінку з дітьми, які заблукали в лісі під час збору грибів.