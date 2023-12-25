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Посилення мобілізації: ЗСУ розкрили деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Посилення мобілізації: ЗСУ розкрили деталі
Під мобілізацію потрапляють громадяни, у яких закінчився термін відстрочки від призову на військову службу
фото: з відкритих джерел

Мета заходів полягає в забезпеченні доукомплектування Сил оборони відповідно до існуючої потреби

В Україні може бути розширене коло осіб, яких можуть призвати на військову службу в межах мобілізації. Зробити це можуть за допомогою трьох категорій громадян. Про це заявив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковника Роман Горбач у відповідь на запит hromadske.

Як зазначається, до цих категорій належать, зокрема, громадяни, у яких закінчився термін відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Також у ЗСУ назвали ще дві категорії:

  • громадяни, які раніше були зняті з військового обліку до 2015 року та не були поновлені на військовому обліку відповідно до змін у законодавстві України;
  • громадяни, у яких закінчився термін відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;
  • громадяни, які досягли 27-річного віку, але не були взяті на військовий облік військовозобовʼязаних у звʼязку з ухиленням від виконання військового обов'язку.

«Мета зазначених заходів – забезпечення доукомплектування Сил оборони відповідно до існуючої потреби», – зазначив Горбач у відповіді на запит журналістів. 

Нагадаємо, Кабінет Міністрів у понеділок, 25 грудня, мав би внести до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації в Україні. Про це керівник парламентської фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія.

Політик зазначив, що відсутність законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про «Дію» тощо.

Арахамія нагадав, що військове командування заявило про необхідність мобілізувати 500 тис. осіб, і президент вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах.

Читайте також: Проблема мобілізації або Навіщо повторювати помилки минулого?
Теги: війна мобілізація

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