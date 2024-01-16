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Британська розвідка назвала ключовий напрямок росіян на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка назвала ключовий напрямок росіян на фронті
Селище Степове на півночі залишається під контролем України, що забезпечує доступ до Авдіївського маршруту постачання
фото: Генштаб

Росія не змогла отримати вигоду і просунутися ні на захід у бік Курахового, ні на південь у бік Новомихайлівки

Головною метою російської армії є оточення Авдіївки, але якихось «успіхів» за останній тиждень російські сили не досягли.  Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, незважаючи на досягнутий наприкінці грудня 2023 року прогрес у захопленні Мар'їнки, Росія не змогла отримати вигоду і просунутися ні на захід у бік Курахового, ні на південь у бік Новомихайлівки.

За даними британської розвідки, оточення Авдіївки, ймовірно, залишиться ключовим напрямком зусиль Росії. Однак на сьогоднішній день Росія досягла дуже обмежених територіальних завоювань ціною значних втрат як у техніці, так і в особовому складі.

«Селище Степове на півночі залишається під контролем України, що забезпечує доступ до Авдіївського маршруту постачання. Спроби Росії ізолювати місто малоймовірні принаймні протягом наступного тижня», – зазначили в міноборони Британії.

Триває 692-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень. Найбільше ворожих штурмів відбито на Лиманському та Авдіївському напрямках.  На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 18 атак загарбників в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак - біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Теги: Авдіївка британська розвідка росія

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