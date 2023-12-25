Окупанти посилили атаки на Куп’янському напрямку – Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 25 грудня

Триває 670-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 25 грудня.

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Ворожі удари по Україні

За добу загалом ворог завдав два ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 29 ударних БпЛА знищено.

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Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 21 атаку ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

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На Бахмутському напрямку наші воїни відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито п’ять атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку ворога південно-західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки противника біля Роботиного та південніше Гуляйполя Запорізької області.

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На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 23 безуспішні штурмові дії, отримав гідну відсіч та відступив.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успішні удари ЗСУ по ворогу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два артилерійських засоби та пункт управління противника.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ підтвердив, що минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та Су-30.