Учасник «команди Путіна» заявив, що російське командування ставиться до сербських найманців «як до худоби»

Російське командування не дозволяло лікувати хворих сербських найманців, а також не забезпечувало їх зброєю. Про це розповів найманець Деян Берич, який воював на Донбасі ще з 2014 року, в зверненні, опублікованому в соцмережах, передає «Російська служба Бі-бі-сі».

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Завербовані серби воюють у підрозділі «Вовк», що входить до складу рязанського 119 полку ВДВ. За словами Берича, командування полку ставиться до сербських найманців «як до худоби», називає їх «циганами» і питає, навіщо ті приїхали воювати в Україну.

Найманець каже, що командування не дозволяло лікувати хворих сербів, а також не забезпечувало їх військовою технікою та зброєю. Так, наприкінці грудня 2023 року командування 119-го полку наказало найманцям штурмувати позиції ЗСУ, видавши їм по два-три ріжки до автоматів. У відповідь на вимоги надати більше зброї командир заявив, що решту зброї серби захоплять у бою.

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Тоді, за словами Деяна Берича, сербські найманці відмовилися воювати у складі полку, вимагаючи перевести їх до іншого підрозділу. Після цього сербів, зокрема хворих, оголосили військовими злочинцями, вигнали із землянок на мороз, кілька днів тримали на вулиці без їжі та води. За словами Берича, найманців також намагалися змусити піти на штурм погрозами побиття, розстрілу та позбавлення волі.

Вранці 8 січня до сербів приїхали представники військової поліції та запропонували їм підписати папери про те, що ті визнають себе шпигунами.

«Сьогодні вранці до них приїхала військова поліція, зайшла у землянку, стріляли у повітря, били бійців, деяким розбили голови. Я боюся за життя цих людей», – розповів Берич.

Він заявив, що звертався до військової прокуратури Донецька та адміністрації голови Чечні, щоб сербів перевели до загону «Ахмат», але «комусь зі 119-го полку не хочеться, щоб це закінчилося по-доброму».

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Сербський вербувальник сподівається, що інформація про становище найманців стане відома Путіну та міністру оборони країни Сергію Шойгу. Він також припустив, що після публікації цих відео його можуть переслідувати за статтею про дискредитацію армії.

Деян Берич – сербський найманець, бойовик незаконних воєнізованих формувань, снайпер. За даними сайту «Миротворець» Деян Берич входить у бандформування «ДНР» із квітня 2014, числився у підрозділі «Північний вітер» 1-ї бригади батальйону «Юго-Восток», був командиром розвідувальної роти окремого батальйону спецпризначення 5-ї окремої мотострілецької бригади МО ДНР. Причетний до вбивств мирних жителів Донецька. За його словами, на Донбасі керував групою снайперів. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Берич зайнявся вербуванням сербських найманців до армії РФ. У грудні 2023 року він став учасником «команди Путіна», яка підтримала висування нинішнього глави Кремля кандидатом на президентських виборах.

Нагадаємо, росіяни шукають людські ресурси не лише шляхом мобілізації на тимчасово окупованих територіях, а й вербуванням найманців за кордоном. Основним регіоном для вербування найманців є Балкани. Одним з відповідальних за це став серб Деян Берич, який проживає у РФ.

До слова, країна-агресор РФ продовжує вербувати людей на війну проти України. Як наслідок – на фронті з'явилися бойовики із Куби. Вони підписали контракт із Міноборони РФ через військкомат Тули та інших міст.