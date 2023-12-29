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Наймасованіша атака по Україні, російська ракета залетіла у Польщу. Головне за 29 грудня

glavcom.ua
Наймасованіша атака по Україні, російська ракета залетіла у Польщу. Головне за 29 грудня
фото з відкритих джерел

Сьогодні російські загарбники випустили по Україні 158 засобів повітряного нападу

Окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні, російська ракета залетіла на територію Польщі, Велика Британія передає нашій країні сотні ракет ППО. «Главком» склав добірку новин 29 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Наймасованіша атака: ворог випустив майже 160 ракет та дронів

Сьогодні вночі ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. Є загиблі та постраждалі. За попередніми результатами цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА.

Російська ракета залетіла на територію Польщі 

Польські військові відстежили напрямок руху більшості ракет, які Росія запустила по Україні. Одна з них залетіла до Польщі, але згодом перетнула польський кордон назад. Ракета перебувала над територією Польщі три хвилини. Повітряний простір цієї країни було порушено приблизно на 40 км.

Британія відправляє Україні сотні ракет ППО

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повідомив, що сотні ракет ППО британського виробництва відправляються в Україну для захисту від російської агресії. Він підкреслив, що його країна швидко просувається у зміцненні протиповітряної оборони України після авіаударів Путіна.

ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони

Українські правоохоронці затримали львівського бізнесмена, який є одним з найбільших постачальників Міністерства оборони. Він намагався дати хабар одному з керівників Державного бюро розслідувань. За інформацією правоохоронців, хабар бізнесмен пропонував за повернення майна, яке було вилучено у підконтрольних йому компаній.

Зеленський відвідав передові позиції українських військ в Авдіївці 

Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Авдіївці. Це одна з найскладніших ділянок фронту. Президент особисто подякував воїнам за службу, а також обговорив з командиром оборонну ситуацію, основні потреби.

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Теги: росія окупанти війна обстріл військові Велика Британія Володимир Зеленський ракета

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