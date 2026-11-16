Польща депортувала двох українців, які погрожували перехожим бомбою

Українцям висунули звинувачення про публічне виправдовування злочину, дискримінацію

У польському Вроцлаві двох українців віком 18 та 19 років депортували після того, як вони погрожували перехожим вибухівкою та імітацією вогнепальної зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rzeczpospolita.

За даними поліції, українці з балкона квартири у Вроцлаві кричали, що вони терористи й мають бомбу, а також направляли на перехожих репліку вогнепальної зброї та імітували постріли. Під час цього вони згадували теракт у Кракові 7 листопада, внаслідок якого загинули шестеро людей, а також «висловлювали погрози на ґрунті національної приналежності».

Зазначається, що українців затримали в цій самій квартирі й висунули звинувачення про публічне виправдовування злочину, дискримінацію та інше. 14 листопада після допиту в прокуратурі їх передали прикордонникам, а потім депортували до України.

Раніше Польща видворила з країни 15 громадян України, які, за даними Прикордонної служби, становили загрозу громадській безпеці та порядку. Українських громадян примусово доставили до кордону і передали українській стороні.