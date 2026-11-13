Стрілянина в Кракові: до прокуратури надійшла скарга на поліцейського, який зупинив нападника

7 листопада в центрі польського Кракова стався теракт

До прокуратури Кракова звернувся житель Лондона з вимогою перевірити дії поліцейського Якуба Куліка під час затримання озброєного нападника в ході нещодавнього теракту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

Спочатку звернення надійшло до районної прокуратури Кракова, однак згодом його передали до підрозділу, який розслідував цей напад.

«Ми справді отримали таке повідомлення і, як у кожному подібному випадку, розглянемо його», – зауважив керівник відділу прокуратури Ерик Стасєляк.

Проте прокурор зазначив, що до надходження скарги правоохоронці не бачили підстав для окремого розслідування дій поліцейських. Після розгляду звернення прокуратура не зобов'язана автоматично відкривати кримінальне провадження. Якщо слідчі не виявлять ознак правопорушення, вони можуть відмовити в його початку.

Дії Якуба Кулика підтримав колишній поліцейський та інструктор зі стрільби Даріуш Томишек. На його думку, правоохоронець діяв у межах своїх повноважень і не перевищував їх.

Нагадаємо, 7 листопада в центрі польського Кракова 24-річний Міхал О. відкрив вогонь по перехожих поблизу площі Ринок. Нападника зупинили правоохоронці під час перестрілки, унаслідок якої він також дістав поранення.

Як повідомлялося, унаслідок теракту, що стався 7 листопада в центрі польського Кракова, загинули шестеро людей, серед яких двоє іноземців. Ще 16 осіб дістали поранення.

Зауважимо, що у Польщі помер чоловік, який 7 листопада влаштував стрілянину на Головній ринковій площі Кракова. Унаслідок нападу загинули шестеро людей, ще 15 дістали поранення. Самого стрільця правоохоронці поранили під час затримання.