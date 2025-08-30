Головна Світ Політика
З Польщі депортували 15 українців: вони становили загрозу

Максим Бурич
Максим Бурич
Рішення про примусове повернення було ухвалено, зокрема, на підставі статті 302 Закону «Про іноземців»
Прикордонники примусово доставили їх до кордону та передали українській стороні

Польща видворила з країни 15 громадян України, які, за даними Прикордонної служби, становили загрозу громадській безпеці та порядку. Українських громадян примусово доставили до кордону і передали українській стороні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

За повідомленням Прикордонної служби, підставою для видворення стали численні злочини та правопорушення, за які ці особи були засуджені в Польщі. Серед них:

  • крадіжки та пограбування;
  • керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння;
  • зберігання наркотичних та психотропних речовин;
  • підробка документів;
  • організація незаконного перетину кордону.

Одного з іноземців також було внесено до списку осіб, чиє перебування на території Польщі вважається небажаним. Зазначається, що рішення про примусове повернення було ухвалено, зокрема, на підставі статті 302 Закону «Про іноземців», яка регулює питання національної безпеки та захисту громадського порядку.

Нагадаємо, Польща готова надавати тилове забезпечення, організовувати логістику та надавати доступ до своїх аеропортів для військових підрозділів, що будуть розміщені в Україні. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залєвський після зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Копенгагені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Польське радіо.

За його словами, без такої підтримки «не буде ніяких гарантій безпеки». Міністри оборони країн ЄС обговорювали можливі гарантії для Києва, які б сприяли досягненню миру або підтриманню режиму припинення вогню.

Польща Україна українці кордон

