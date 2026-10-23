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Туск розповів, як Зеленський відреагував на рішення Львівської облради щодо УПА

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Туск розповів, як Зеленський відреагував на рішення Львівської облради щодо УПА
Дональд Туск заявив, що Володимир Зеленський був невдоволений рішенням Львівської облради щодо вшанування УПА та Романа Шухевича
Фото: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Польський прем'єр заявив, що президент України був невдоволений ініціативою щодо вшанування УПА та Романа Шухевича у 2027 році

Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що не підтримуватиме подальших кроків щодо рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Української повстанської армії (УПА) та Романа Шухевича. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції в Індії, повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

«Я отримав сигнал від президента Зеленського, що, якщо від нього залежатиме подальша процедура, то він жодним чином цього не підтримуватиме. Він був дуже невдоволений тим, що сталося», – зазначив Туск.

За словами польського прем'єра, він витратив багато часу на пояснення Зеленському позиції Варшави щодо спільної історії двох країн. Туск переконаний, що український президент зрозумів його аргументи.

Глава польського уряду наголосив, що рішення Львівської облради шкодить інтересам України та може створити труднощі на шляху до європейської інтеграції.

«Україна просто матиме дуже серйозні труднощі щодо інтеграції, якщо не шануватиме також нашої чутливості», – заявив Туск.

Прем'єр визнав складність історичних відносин між Україною та Польщею, проте наголосив на неприпустимості виправдання масових убивств цивільного населення під час Волинської трагедії.

Водночас Туск назвав рішення львівських депутатів схожим на сплановану провокацію одного з місцевих націоналістів.

«Це дуже немудро і непотрібно», – підсумував він.

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за оголошення 2027 року роком Романа Шухевича та УПА. Окремим рішенням депутати також вирішили вшанувати Олега Ольжича. Ініціатива викликала різку реакцію польських посадовців.

Раніше «Главком» повідомляв, що Польща заявила про отримання запевнень щодо ненабуття чинності рішенням Львівської облради. Заступник глави МЗС Польщі Марцін Босацький стверджував, що після втручання Варшави відповідна резолюція зникла із сайту облради.

Також «Главком» писав про рішення міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського ініціювати заборону в'їзду депутату Львівської облради Святославу Шереметі. Польська сторона пов'язала цей крок із його участю в ініціативі щодо вшанування УПА та Шухевича.

Крім того, Міноборони Польщі спростувало повідомлення про призупинення військової допомоги Україні через дипломатичний скандал навколо рішення Львівської облради.

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Теги: Польща скандал Дональд Туск президент ОУН-УПА

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