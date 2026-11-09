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Перекриті вулиці, блокпости та посилені патрулі: у столиці Польщі запроваджено особливі заходи безпеки

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Перекриті вулиці, блокпости та посилені патрулі: у столиці Польщі запроваджено особливі заходи безпеки
Додаткові заходи безпеки запроваджують і в інших польських містах
фото: Polsat News

Після масової стрілянини в центрі Кракова польська столиця посилює охорону людних місць, а на під’їздах до центральних вулиць встановлюють бетонні загородження

У Варшаві посилено заходи безпеки після стрілянини в центрі Кракова, внаслідок якої загинули шестеро людей. До польської столиці направили додаткові підрозділи поліції, правоохоронці посилили патрулювання, а на в’їздах до окремих центральних вулиць встановлюють дорожні блокпости та бетонні бар’єри. Про це повідомляє Polsat News, пише «Главком».

Мер Варшави Рафал Тшасковський доручив міським службам облаштувати загородження на під’їздах до вулиць, що ведуть до Краківського Передмістя. Зокрема, бетонні бар’єри встановлюють з боку вулиць Свєнтокшиської, Медової, Карової та Королівської. Через обмеження руху громадський транспорт змушений курсувати в об’їзд.

Крім того, поліція посилила патрулювання в районах із великим скупченням людей. Особливу увагу приділяють Королівському шляху, Старому місту та місцям із найбільшим пішохідним і автомобільним рухом.

«У зв’язку з трагічними подіями у Кракові я доручив міській охороні та черговим службам міста дотримуватися особливої пильності, зокрема щодо відеоспостереження, особливо в районі Королівського шляху, Старого міста та в місцях скупчення людей», – повідомив Тшасковський.

Мер закликав жителів і гостей Варшави зберігати спокій, користуватися перевіреними джерелами інформації та тимчасово обмежити прогулянки в найбільш людних місцях міста. Посилені заходи безпеки діятимуть до з'ясування причин та обставин трагедії у Кракові.

Стрілянина сталася 7 листопада на центральній площі Ринок у Кракові. За даними польських правоохоронців, 24-річний чоловік заїхав автомобілем на площу та відкрив вогонь по людях. Нападника затримали після поліцейської погоні. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще 16 отримали поранення, серед постраждалих – двоє поліцейських.

Після трагедії додаткові заходи безпеки запроваджують і в інших польських містах. Зокрема, посилене патрулювання анонсували у Гданську, Вроцлаві, Любліні та Познані.

Теги: Польща Варшава поліція кримінал

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