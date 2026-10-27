У Польщі спіймано гігантського сома завбільшки з машину (фото)

Після повернення на берег судді виміряли рибу, її довжина становила 2,92 метра

Риба завдовжки 2,92 метра провела на гачку понад пів години, після чого її відпустили назад у водосховище

Німецький рибалка Олівер Шефер разом зі своїм напарником із Нідерландів Кевіном Кремерсом упіймав гігантського сома у водосховищі польського міста Рибник. Довжина риби становила 292 сантиметри. Вона стала одним із найпомітніших уловів міжнародного рибальського турніру. Про це повідомляє Euronews, передає «Главком».

У змаганнях взяли участь близько 150 рибалок, які представляли 70 команд із різних країн Європи. Шефер і Кремерс спеціально приїхали до Польщі, щоб позмагатися в лові хижої риби.

34-річний Шефер зрозумів, що на гачок потрапила велика риба, ще під час виважування. Однак справжній розмір улову він оцінив лише тоді, коли сом уперше виринув на поверхню.

Попри величезний розмір улову рибалки змогли зайняти лише друге місце на змаганнях фото: instagram.com/kevin_cremers27

Рибалки використовували спеціальну вудку для лову великих сомів і м’яку пластикову приманку. Поки Шефер боровся з рибою, Кремерс утримував човен на курсі проти вітру. Виважування тривало понад пів години, перш ніж напарникам вдалося доправити сома до берега.

Після повернення на берег судді виміряли рибу. Її довжина становила 2,92 метра. Після цього сома відпустили назад у водосховище відповідно до правил турніру.

Шефер пояснив, що рибу витягують на берег на брезенті, аби не пошкодити захисний шар слизу на її тілі.

Попри вражаючий улов, перемогти лише завдяки одному великому сому було неможливо: результати визначали за загальною кількістю набраних очок. Шефер і Кремерс посіли друге місце з результатом 28 930 очок. До загального заліку також увійшли інші їхні улови, зокрема судак завдовжки 81 сантиметр.

Учасники змагань вважають, що це може бути та сама риба, яку виловили під час турніру в жовтні 2025 року. Тоді польські рибалки Кшиштоф Піра та Адріан Гонтарж також спіймали сома завдовжки 292 сантиметри.

За інформацією Berliner Zeitung, відтоді риба не стала довшою, але помітно збільшилася в об’ємі. Водночас її повторне впіймання не підтверджене остаточно.

Варто нагадати, що у Польщі на території лісового господарства Північна (Nadleśnictwo Piwniczna), що на півдні країни, чоловік натрапив на велетенський білий гриб. Знавці назвали його рекордним екземпляром.