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Сусіди Росії масово почали готувати населення до війни

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Сусіди Росії масово почали готувати населення до війни
Польські школярі проходять заняття зі стрілецької підготовки в межах програми оборонної освіти
Фото: Olaf Selchow / Bild

Норвегія, Фінляндія та Польща посилюють підготовку резервістів, облаштовують укриття й навчають цивільних діяти під час воєнних загроз

Норвегія, Фінляндія та Польща розширюють програми цивільної оборони на тлі загрози з боку Росії. Країни проводять військові навчання для резервістів, готують укриття та навчають населення діяти в надзвичайних ситуаціях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Німецьке видання звертає увагу на те, що держави, які межують із Росією або розташовані поблизу неї, дедалі активніше залучають цивільне населення до оборонної підготовки. Йдеться не лише про військовослужбовців, а й про звичайних громадян, які мають знати, як діяти під час можливого збройного конфлікту.

Норвегія готує резервістів та перевіряє укриття
Норвегія розвиває концепцію «тотальної оборони», яка передбачає взаємодію армії, державних установ, бізнесу та цивільного населення в умовах кризи.

За інформацією Bild, у країні діє понад 40 тис. резервістів у складі територіальних сил оборони. Водночас влада закликає громадян завчасно підготувати запаси продуктів, води, медикаментів та інших необхідних речей на випадок надзвичайної ситуації.

Країна також має близько 19 тис. захисних споруд, розрахованих приблизно на половину населення. Їхня готовність є частиною загальної системи цивільного захисту.

Фінляндія навчає цивільних обороні

Фінляндія, яка має протяжний кордон із Росією, приділяє значну увагу підготовці резервістів та населення до можливих воєнних загроз.

Щороку близько 45 тис. резервістів беруть участь у навчаннях, під час яких відпрацьовують бойові дії в міській забудові, застосування безпілотників та надання допомоги пораненим.

Окремі програми передбачають навчання цивільних поводженню зі зброєю, основам першої допомоги та діям у кризових ситуаціях.

Фінляндія також має приблизно 50 тис. укриттів, які можуть вмістити близько 4,8 млн людей. Така інфраструктура є одним із ключових елементів фінської системи цивільної оборони.

Польща навчає обороні навіть школярів

Польща розширює програми підготовки населення до можливих загроз, зокрема через практичні заняття з військовослужбовцями.

Однією з таких ініціатив є програма «Trenuj z wojskiem», у межах якої громадяни можуть опанувати базові військові навички, ознайомитися зі зброєю та навчитися діяти в надзвичайних ситуаціях.

Водночас у польських школах учнів навчають основ першої допомоги, виживання та цивільного захисту. Для старших школярів, починаючи з 14 років, передбачені заняття зі стрілецької підготовки.

Таким чином, Норвегія, Фінляндія та Польща розвивають комплексні системи оборони, у яких важливу роль відіграють не лише професійні військові, а й підготовлене цивільне населення.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про підготовку мільйонів європейців до можливої війни з Росією. Країни Північної та Східної Європи оновлюють захисні споруди, формують продовольчі резерви та розробляють плани евакуації населення. Зокрема, Фінляндія випробовує надійність укриттів, а Польща виділяє значні кошти на цивільну оборону.

Також Фінляндія провела найбільші за 80 років навчання цивільної оборони. Під час тренувань особливу увагу приділили захисту критичної інфраструктури та готовності населення діяти в умовах можливих російських атак.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб пояснив, чому країна готова до можливої агресії Росії. Він наголосив, що десятиліття оборонної підготовки, система військового резерву та розгалужена мережа укриттів дозволяють фінському суспільству спокійніше реагувати на погрози Москви.

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Теги: Польща Фінляндія військові навчання Норвегія укриття

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