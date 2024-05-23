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Військова допомога Україні: Польща посилює охорону через побоювання диверсій РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військова допомога Україні: Польща посилює охорону через побоювання диверсій РФ
Польща стикається з безпрецедентним рівнем іноземного втручання
фото з відкритих джерел

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк «Ми зіткнулися з іноземною державою, яка веде ворожі та, висловлюючись військовою мовою, динамічні дії на території Польщі»

Через ймовірні диверсії з боку Росії, польська влада посилює заходи безпеки у головному транзитному вузлі для іноземної військової допомоги Україні. Про це заявив міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк в інтерв'ю Bloomberg.

Семоняк підтвердив, що вживаються заходи щодо посилення безпеки навколо аеропорту Жешув-Ясенка. Розташований менш ніж за 100 км від кордону з Україною, цей центр обробляє до 90% західної техніки, що спрямовується на лінію фронту. Він також став основним пунктом зупинки іноземних чиновників, які відвідують Київ.

«Ми зіткнулися з іноземною державою, яка веде ворожі та, висловлюючись військовою мовою, динамічні дії на території Польщі. Нічого подібного раніше не було», – заявив Семоняк.

Міністр заявив, що Польща стикається з безпрецедентним рівнем іноземного втручання після того, як прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що цілих 12 осіб було затримано в рамках придушення передбачуваних диверсій, спрямованих із Росії. Йдеться про підпали, спроби підпалу, а також фізичні напади.

Роль аеропорту Жешув-Ясенка в операції, яку підтримує Кремль, стала відома у квітні. Прокурори заявили, що заарештували підозрюваного чоловіка, якого звинувачують у сприянні змови з метою вбивства президента України Володимира Зеленського . У рамках плану чоловік нібито був готовий зібрати інформацію щодо безпеки аеропорту.

У рамках польського розслідування влада розслідує роль Кремля у пожежі, внаслідок якої на початку цього місяця згорів торговий центр у Варшаві. Інший випадок пов'язаний із передбачуваною спробою підпалити лакофарбову фабрику у місті Вроцлав на заході країни.

Семоняк заявив, що нещодавні дії були замовлені російською військовою розвідкою ГРУ, додавши, що аналогічні методи застосовуються по всій Європі. За його словами, вони зазвичай включають вербування так званих «одноразових агентів», таких як футбольні хулігани або організовані злочинні групи, які готові здійснювати подібні дії за гроші, сказав він.

Міністр назвав це «дуже серйозною ситуацією», оскільки російські служби тепер діяли на чужій території набагато свідоміше.

«Ми більше не говоримо про агентів впливу чи якусь онлайн-діяльність. Це люди, які готові прийти та підпалити», - сказав Семеняк. «".

Раніше повідомлялося, що Польща б'є на сполох через російську агентурну мережу по всій Європі.

Читайте також: Польські спецслужби арештували дев'ятьох підозрюваних у роботі на РФ 


 

Теги: Польща військова техніка шпигун

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