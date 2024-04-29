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Польща здатна закрити небо над західними регіонами України: Повітряні сили розкрили деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща здатна закрити небо над західними регіонами України: Повітряні сили розкрили деталі
Польща володіє ППО великого радіуса дії, зокрема системами Patriot
фото з відкритих джерел

Ілля Євлаш: «Уже йшли розмови про те, що Польща могла б закрити небо у західних областях нашої країни, що дозволило б нам використовувати ті станції та пускові установки, які розташовані на Заході Україні, на інших напрямках»

Польща має системи протиповітряної оборони великого радіуса дії Patriot, тож технічно здатна закрити небо над західними регіонами України. Але в першу чергу для цього потрібна політична воля. Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Уже йшли розмови про те, що Польща могла б закрити небо у західних областях нашої країни, що дозволило б нам використовувати ті станції та пускові установки, які розташовані на Заході Україні, на інших напрямках. Звичайно, що теоретично і технічно ця можливість могла б бути, оскільки Польща володіє ППО великого радіуса дії, зокрема системами Patriot. Однак для цього потрібна політична воля, і це вже більше розмова нашого дипломатичного корпусу та вищого військового керівництва, які можуть це погодити», – зазначив Євлаш.

За його словами, таке рішення «полегшило б життя» Повітряним силам України. «Ми могли б використовувати дефіцитні установки для боротьби з тактичною авіацією, керованими ракетами, крилатими ракетами. Звісно, це стало б нам дуже сильно у пригоді», – пояснив речник.

Нагадаємо, у Польщі «анітрохи не здивуються», якщо РФ наважиться напасти на країну. Таку думку висловив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що у ніч проти 27 квітня одна з ракет, якими РФ завдавала ударів по Україні, впала за 15 км від кордону з Польщею. 

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Теги: Польща системи ППО війна

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