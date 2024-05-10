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Румунія офіційно розсекретила дані про військові поставки Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Румунія офіційно розсекретила дані про військові поставки Україні
У перелік наданої допомоги не потрапив жоден танк Т-72 чи винищувач Міг-29
фото з відкритих джерел

Румунія поставила Україні не тільки бронетранспортери TAB-71 чи  РСЗВ APR-40, але й також гаубиці, снаряди калібрів 122-мм та 152-мм, гранатомети

Влада Румунії офіційно оприлюднив перелік військової техніки та озброєння, що було передане Україні. Про це пише Defense Express.

Зазначається, що  загальну номенклатуру поставок, які відбувались в рамках військової допомоги для ЗСУ, оприлюднив посол Румунії в США Андрій Мурару перед зустріччю глави цієї країни Клауса Йоханніса із Джозефом Байденом.

Зокрема стало відомо, що Румунія поставила Україні не тільки бронетранспортери  TAB-71 чи  РСЗВ APR-40, але й також гаубиці, снаряди калібрів 122-мм та 152-мм, гранатомети, кулемети ДШК та «багато чого іншого».

Втім у перелік не потрапив жоден танк Т-72 чи винищувач Міг-29, які Румунія мала на зберіганні ще на початку лютого 2022 року та не використовувала.

Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоганніс готовий обговорити поставку системи ППО Patriot в Україну. Його заяви пролунали після того, як Німеччина закликала країн-членів Європейського Союзу та НАТО зміцнити протиповітряну оборону України.
Нагадаємо, Україна вже отримала ракети до ППО Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Теги: Румунія озброєння військова техніка

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