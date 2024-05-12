У Варшаві сталася масштабна пожежа (фото, відео)

Влада міста закликала мешканців зачинити вікна

У столиці Польщі – Варшаві сьогодні зранку, 12 травня сталася масштабна пожежа. Палає торговий комплекс. Про це повідомляє polskieradio.pl.

Пожежа охопила весь торговий комплекс Marywilska 44 у Варшаві.

За словами пожежників, вогонь, імовірно, спалахнув у кількох місцях. Інформація про загоряння надійшла до пожежників близько 3.30 ранку. Вогонь поширювався дуже швидко. Із самого ранку на місце події прибувають нові пожежні автівки.

Попередньо, ніхто не постраждав. Через пожежу мешканців Варшави та околиць польської столиці влада закликала зачинити вікна. У повітрі можуть бути шкідливі частки від горіння побутової хімії, меблів та гуми.

У Будівлі величезний комплекс з 1400 магазинами і пунктами обслуговування.

Вогнеборці повідомили, що обвалився дах. Усіх, хто перебував у торговому центрі та поблизу, евакуювали, повідомили у пожежній службі.

«Вогонь охопив понад 80% площі. Рятувальні роботи проводять 50 бригад, серед яких хімічно-екологічна рятувальна група», – йдеться у повідомленні Головного пожежного управління.

Крім того, повідомляється, що на місці пожежі окрім рятувальників працює спеціальна команда з пошуку хімікатів, оскільки дим, що здіймається над районом, може бути небезпечним для здоров'я. Наразі причина пожежі невідома. Пожежники повідомляють, що постійно стежать за якістю повітря. Інформації про перевищення показників поки що немає.

Рух транспорту в районі пожежі ускладнений. Рятувальні служби закликають ретельно перевірити можливість пересування прилеглими вулицями, закрити вікна та обмежити перебування на свіжому повітрі.

Раніше повідомлялося, що 11 травня, ввечері, у Білгороді прогриміли вибухи, опісля над містом виднівся дим.

Місцеві жителі зазначали, що у кількох районах міста горять автомобілі. Також пошкоджено будівлю «Лєнти» та овочевого магазину, що знаходиться поруч.