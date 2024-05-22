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Польща б'є на сполох через російську агентурну мережу по всій Європі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща б'є на сполох через російську агентурну мережу по всій Європі
Діяльність російської федерації, пов’язана з агентурою, яка поширилася не лише в Польщі, а й у Європі
фото з відкритих джерел

Ледь не щодня спецслужби, поліція та армія проводять заходи з боротьби з диверсіями та актами саботажу

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що по всій Європі активізувалася діяльність російської агентурної мережі. Вона становить велику загрозу для Польщі, а небезпека з боку Росії та білорусі ніколи не була такою близькою з часів Другої світової війни заявив міністр національної оборони Польщі, передає газета Rzeczpospolita.

«Діяльність російської федерації, пов’язана з агентурою, яка поширилася не лише в Польщі, а й у Європі, становить загрозу для Варшави», – заявив польський міністр.

Він також попередив про зростаючу загрозу з боку Білорусі. За його словами, ледь не щодня спецслужби, поліція та армія проводять заходи з боротьби з диверсіями та актами саботажу.

Косіняк-Камиш попередив, що небезпека, яка насувається на Польщу, ще ніколи не була так близько до їхньої країни.

«Небезпека, яка насувається, і жорстока війна проти незалежної України, яка триває вже 819 днів, (...) не повинна приспати ні нас, ні Європу. Загроза ніколи не була такою близькою до Польщі та Європи від часу закінчення Другої світової війни», - заявив міністр оборони Польщі.

Раніше повідомлялося, що дії російських шпигунів у Британії непокоять уряд.

Нагадаємо, вища рада національної оборони Румунії (Csat) заявила, що країна стала мішенню для низки російських шпигунів, які, зокрема, намагалися зібрати інформацію про військові навчання та допомогу Україні. Згідно зі звітом, ймовірні шпигуни потрапили до країни з-поміж українських біженців.

Раніше канцлер Австрії Карл Нехаммер вирішив скликати Раду національної безпеки 9 квітня. Причиною є нещодавній арешт шпигуна РФ у Відні.

Як повідомлялося, швейцарська розвідка фіксує активізацію російської агентури в Європі. А Швейцарія слугує основним координаційним центром для російських розвідувальних операцій.

Теги: Польща шпигун

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