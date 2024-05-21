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Польські спецслужби арештували дев'ятьох підозрюваних у роботі на РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Польські спецслужби арештували дев'ятьох підозрюваних у роботі на РФ
Багато деталей глава польського уряду не навів через питання безпеки
фото: PAP

Туск підкреслив, що справа є «дуже серйозною», і стосується кількох європейських країн

Спецслужби Польщі арештували дев’ять осіб через підозри в диверсіях, скоєних на замовлення Росії. Про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск в ефірі телеканалу TVN24.

«Зараз у нас заарештовано дев'ять підозрюваних, яким висунули звинувачення у безпосередній участі в диверсіях у Польщі на запит російських служб. Це стосується побиття, підпалів та спроб підпалу», – розповідає польський прем'єр.

За його словами, це найманці з України, Білорусі та Польщі. Триває міжнародне розслідування. Більше деталей глава польського уряду не навів через питання безпеки.

«Якщо буде така можливість чи потреба, ми будемо говорити про це публічно. Але наразі триває не лише розслідування, а й широкомасштабна акція з ліквідації такого роду загроз. Це також означає затримання будь-яких інших потенційних злочинців», – сказав він.

Туск підкреслив, що справа є «дуже серйозною». За його словами, крім Польщі, це стосується кількох європейських країн, зокрема Литви, Латвії та Естонії, схожі сигнали спостерігаються також у Швеції.

Глава уряду зазначив, що Польща у цій справі тісно співпрацює із союзниками та сусідніми країнами, і він задоволений ефективною роботою спецслужб.

Серед прикладів, які Туск навів, була спроба підпалу лакофарбової фабрики у Вроцлаві, а також центру Ikea в Литві.

«Це було замовлено російськими службами, про що вже безсумнівно сказано», – сказав Туск.

Нагадаємо, у Польщі була ліквідована шпигунська мережа, яка працювала на ФСБ та планувала, зокрема, спустити з рейок потяг з військовим транспортом у Польщі та Україні. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Раніше повідомлялося, що РФ створила схему для вербування мігрантів на війну в Україні.

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Теги: Польща міністр розслідування Дональд Туск

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