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У Польщі священники вперше благословили 10 одностатевих пар

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Польщі священники вперше благословили 10 одностатевих пар
Благословення стало першим подібним заходом у Польщі, проте священники впевнені, що подібні заходи повторюватимуться
фото: Facebook / Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie

Благословення не дорівнює церковному одруженню цих пар, але демонструє лояльність церкви до їх вибору

З нагоди Міжнародного дня боротьби з гомофобією у Польщі вперше в одному з костелів благословили одразу 10 одностатевих пар. Про це повідомляє видання Ukrayіna.pl.

Церемонію організували євангелічно-реформаторська парафія у Варшаві та фонд Wiara i Tęcza. Спершу лише кілька пар повідомили, що вони хочуть благословення. Проте під час церемонії їхня кількість збільшилася до десяти.

ЛГБТ-спільнота Польщі назвала цю подію історичною. Костел спеціально прикрасили символікою ЛГБТ – на стіни повісили райдужні паперові серця, а богослужіння відбувалося на прапорі у кольорах веселки.

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У своєму запрошенні на захід євангелічно-реформаторська парафія написала: «Ми будемо молитися за почуття безпеки, поваги та свободи від насильства для ЛГБТ+ людей, які також зазнають дискримінації та агресії в нашій країні»
фото: Facebook / Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie

Саму ж службу провели три священнослужителі: преподобна Галина Радач із Євангелічно-аугсбурзької церкви, преподобний Міхал Яблонський із Євангелічно-реформатської церкви та преподобний Адам Свєжинський із Римо-католицької церкви.

Благословення не дорівнює церковному одруженню цих пар. Проте церемонія демонструє одностатевим парам лояльність церкви до їх вибору. Священники впевнені, що подібні заходи повторюватимуться.

Нагадаємо, 18 грудня Папа Римський Франциск схвалив постанову Ватикана про те, що римо-католицькі священики умовно можуть благословляти одностатеві пари, якщо це не є частиною регулярних церковних ритуалів або літургій.

Також, парламент Греції схвалив законопроєкт, що дозволяє одностатеві шлюби. Греція – одна з перших православних християнських країн, яка прийняла таке рішення.

Водночас Православна церква України не благословлятиме одностатеві шлюби, тому що «це суперечить християнському вченню». Про це заявив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

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Теги: Польща ЛГБТ одностатеві шлюби

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