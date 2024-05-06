Сікорський пояснив, як Путін може завершити війну за 5 хв

Радослав Сікорський: «Війна може закінчитися за п'ять хвилин. Одним телефонним дзвінком Путіна до Шойгу»

Один дзвінок російського диктатора Володимира Путіна міністру оборони Сергію Шойгу може завершити війну проти України «за п'ять хвилин». Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю RMF 24.

«Війна може закінчитися за п'ять хвилин. Одним телефонним дзвінком Путіна до Шойгу. Це агресивна колоніальна війна, і вона закінчиться, коли агресор прийде до висновку, що жертви не варті кінцевої мети. Але до цього висновку агресор ще не дійшов», – висловився Сікорський, відповідаючи на запитання, коли, на його думку, може закінчитися російсько-українська війна.

Очільник польської дипломатії сподівається, що союзники «окреслять практичні кроки для зміцнення безпеки України, щоб за кілька років Україна могла приєднатися до євроатлантичних інституцій». Водночас Сікорський наголосив, що «немає підстав створювати нереалістичні очікування, які не вийде реалізувати».

Нагадаємо, Польща заінтригувала заявою щодо відправки військ в Україну. Посилаючись на слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що він нічого не виключає, коли йдеться про присутність західних військ в Україні, Сікорський оцінив, що правильно поставити Путіна в ситуацію, коли він не впевнений, що Захід буде робити, замість того, щоб заздалегідь виключати певні варіанти розвитку подій.

До відома, у Польщі створено Раду з питань співпраці з Україною – громадський орган, який займатиметься двосторонніми відносинами й питанням відбудови. Уповноважений уряду Польщі пояснив, що ідея полягає у створенні інституції, «яка буде застосовувати більш цілісний підхід до польсько-українських відносин».

Раніше американський генерал Бен Годжес пояснив, що війна в Україні закінчиться тоді, коли російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що не може перемогти. Для цього західні партнери мають об'єднати всі можливі зусилля у допомозі нашій державі.