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Україна тимчасово відводить з поля бою танки Abrams – AP

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна тимчасово відводить з поля бою танки Abrams – AP
Використання окупантами дронів ускладнило для України захист танків
фото: U.S. Army

США та Україна працюватимуть разом, щоб змінити тактику, що зробить танки Abrams більш ефективними

Україна відводить з лінії фронту надані США танки Abrams. За словами американських військових, російські дрони-розвідники та ударні безпілотники змінили ситуацію на землі, збільшивши ризик виявлення транспортних засобів. Про це пише Associated Press.

У січні 2023 року США оголосили, що надішлють Україні 31 танк M1 Abrams, що еквівалентно одному українському батальйону. У жовтні 2023 року офіційні особи підтвердили, що всі 31 транспортні засоби доставили.

За словами чиновників США, поле бою суттєво змінилося, зокрема завдяки використанню окупантами розвідувальних і ударних дронів. Це ускладнило для України захист танків. За даними AP, п'ять із 31 танка Abrams вже втрачено.

На цей час танки Abrams зняли з передової. США та Україна працюватимуть разом, щоб змінити тактику, заявив AP голова Об’єднаного комітету начальників штабів США адмірал Крістофер Грейді.

Як повідомили офіційні особи, загроза безпілотників – це не єдина проблема. За їхніми словами, Україні необхідно прийняти нову тактику, яка зробить танки Abrams більш ефективними в польових умовах.

Нагадаємо, за останні два місяці Україна втратила п’ять танків Abrams із 31, які США відправили восени минулого року. Про це повідомляє The New York Times.

Високопоставлений американський чиновник розповів виданню, що за останні два місяці російські війська вразили п’ять із 31 M1 Abrams американського виробництва. Австрійський військовий інструктор полковник Маркус Рейснер, який стежить за тим, як західна зброя використовується в Україні, розповів, що ще три танки були помірно пошкоджені на початку цього року.

Як повідомлялося, Збройні сили України планували використовувати американські танки Abrams для добре підготовлених проривних операцій. Про це розповів керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов.

Буданов зазначав, що Україна «з нетерпінням чекає» отримання танків, але їх використання буде обмеженим та обережним – лише для добре спланованих операцій.

Читайте також: M1 Abrams – правильний танк для України
Теги: військова техніка війна танки зброя

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